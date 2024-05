Julieta Prandi lanzó su libro “Yo tendría que estar muerta” en la Feria del Libro 2024: "Con que le sirva a una sola mujer, misión cumplida"

Julieta Prandi (43) lanzó su primera novela basada en hechos reales a la que bautizó como “Yo tendría que estar muerta”, bajo la editorial The Orlando Books en la 48° Edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que abrió sus puertas en la Rural como cada año para recibir, se estima, a más de un millón de lectores hasta el 13 de mayo.

La cita fue en la sala Julio Cortázar ubicada en el Pabellón Amarillo a las 19 hs y contó con la presencia de Marcela Citterio, creadora de la editorial, y la periodista Maria Laura Santillán como curadora del evento que encabezó la actriz, quien incursiona sus primeros pasos en la literatura como escritora y ya adelantó que la historia no solo podría tener una segunda parte sino también se convertiría en serie próximamente.



Su actual pareja, el músico, Emanuel Ortega (46) arribó a la Feria pasadas las 18.30 hs para acompañar a Julieta en su ansiado día ya que él también colaboró en este nuevo desafío profesional para la modelo con su nueva canción 'Presa', que sonó en el trailer que se estrenó sobre el final del evento. Antes de reunirse con Prandi, el artista saludó a un grupo de jóvenes seguidoras con quienes se tomó algunas fotos y también posó con un ejemplar físico de la novela en sus manos.



"No me sentiría justa si no dijese que fue el pilar fundamental desde que nos conocimos para que yo empiece a volver a creer en mi, en el poder de todo: de mi vida, mi trabajo, mi talento y mi amor. Él siempre se aseguró de empujarme hacia adelante para que no me caiga", se deshizo la modelo en elogios hacia su novio.

En cuanto al tema que musicalizó el trailer del libro, Prandi dijo: "No es solamente porque es mi novio que le pedí que escriba la canción para hoy sino porque él la puede representar como nadie, él puede hacerlo porque lo vivió en carne propia. Él lo tuvo que atravesar también".

Otra de las figuras del espectáculo que sorprendió con su presencia en la primera fila fue la actriz Nacha Guevara. Además, Mariano Peluffo -su compañero del programa radial ‘Sarasa’ en La 100 FM- también le demostró su apoyo.

De esta manera, Citterio se subió al escenario para dar comienzo al lanzamiento de ‘’Yo tendría que estar muerta’ abriendo paso a la triunfal entrada de Julieta junto a María Laura Santillán, quienes tomaron la posta de la charla tras ser recibidas con un cálido aplauso del público presente.

“Julieta tuvo que atravesar mucha oscuridad para escribir este libro. Este es su sueño y es un momento muy importante para ella pero yo creo que este es el primero de los libros. Ella trabajó intensamente toda su vida, desde muy joven, por eso la conocemos como actriz, como conductora, y aún tiene todo el futuro por delante pero trabajó toda la vida y creo que es importante recordarlo”, fueron las palabras que eligió la periodista para dar comienzo a la charla que sostuvieron en la Feria del libro 2024. .

No es la primera vez que María Laura dialoga con Prandi sobre su dura historia en matrimonial. En enero de 2023, la comunicadora tuvo la oportunidad de entrevistarla y fue tal la comodidad y confianza que sintió la modelo al hablar con ella sobre el infierno que atravesó en su relación con Claudio Contardi -el cual duró diez años y dio como fruto a sus dos hijos Mateo y Rocco- que no dudó en elegirla para que fuera la curadora del evento.

En este sentido, Santillán continuó: “Es importante porque un día se dio cuenta que no tenía un peso ni para comprar remedios y se fue de su casa con muchísimo valor, y cuando la conocí para entrevistarla, ví a una mujer extremadamente valiente…en carne viva. Y Julieta, quizás ustedes no lo saben, pero es una mujer que aún sufre la humillación, el ataque y el abuso todos los días, y yo lo ví hace pocas semanas”.

“Pero, en este contexto, ella pudo fortalecerse y salir adelante. Y se aseguró de afrontar lo que fuera necesario para que se hiciera justicia y continuará haciéndolo”, remarcó María Laura subrayando la voluntad que demostró Julieta para salir adelante en nombre del amor a sus hijos.

Acto seguido, la comunicadora le dio la palabra a la gran protagonista de la charla, quien al tomar el micrófono le agradeció a sus seres queridos y colegas por mostrarle su cariño en un momento tan bisagra para ella tanto en lo laboral como en lo personal. “En primer lugar, muchísimas gracias por estar acá. Son todas caras que quería ver en este día especial no solo por lo que significa para mi haber escrito esta novela sino también por haberme atrevido a cumplir este sueño”.

“Y es cierto, sigo sufriendo ataques permanentes pero creo que vale la pena ponerle voz y pecho, seguir luchando, y no darle el beneficio, placer o regocijo de haberme robado absolutamente todo”, manifestó Prandi sobre las traumáticas experiencias que debió afrontar junto a su ex marido para luego garantizar, empoderada y segura de sí misma; “Todo lo que me robó, lo voy a recuperar y voy a hacer mucho más de lo que me sacaron”.

En esta línea, Julieta expresó que después de la pesadilla que vivió en manos del hombre con el que apostó por tener una familia e incluso causó que temiera por su propia vida “pudo encontrarse a sí misma”. “Recuperé a la mujer que ya estaba muerta y para mi, por eso es tan importante que esta voz salga. Porque ya es algo que me trasciende y no tiene que ver conmigo ni con la protagonista de esta historia, Lucía. Tiene que ver con muchas mujeres”, aseguró.

Fuente: La Nacion