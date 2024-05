Karina La Princesita reveló un peculiar dato del día que cantó en la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Karina La Princesita sorprendió en La Noche de Mirtha (eltrece) con una anécdota de la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. La artista recordó el show que dio en la megafiesta y explicó cómo hizo para mantener la calma ante la situación.

“Estuve en su casamiento en Rosario, fue hermoso”, lanzó ella mientras Mirtha Legrand y el Pollo Vignolo hablaban sobre la personalidad del jugador. “Yo canté y abajo estaban Shakira y Neymar”, detalló por los importantes invitados que hubo ese 30 de junio del 2017.

“¿Había nervios? Cantarle a Messi en el casamiento me imagino que debe generar tensión”, preguntó con curiosidad el periodista deportivo. “¿Sabés por qué no hubo nervios? Ya eran las 4 de la madrugada y habíamos tomado todos. Entonces no estaba nerviosa. Me salvó el horario y lo que habíamos tomado”, explicó ella sin filtros.

En ese momento, Mirtha reaccionó con risas ante lo que escuchó de su invitada. “¡Pero qué nervios!”, lanzó la diva, dando a entender que no había motivos para que la cantante estuviera incómoda. “Es un privilegiado, es un número uno en el mundo”, expresó la Chiqui para halagar al futbolista.

Cabe recordar que la fiesta de casamiento de Messi y Antonela Roccuzzo tuvo un importante acuerdo de confidencialidad. Los familiares, amigos y el personal contratado tuvieron que firmarlo para asegurarse de que se comprometían a no hablar de la fiesta de manera pública.

Incluso, durante la celebración, la única persona habilitada para usar sus dispositivos fue el fotógrafo rosarino Andrés Preumayr, que había sido contratado anteriormente para la boda de Paula, una de las hermanas de la esposa de Leo.

Fuente: TN