Se filtraron fotos de los encuentros secretos que Virginia Gallardo mantenía con Javier Milei

En una oportunidad, Virginia Gallardo, reveló que mantenía encuentros con Javier Milei. En diálogo con La Nación, la modelo dio todos los detalles de su vínculo con el actual presidente.

Según contó la bailarina, cuando ella era panelista de “Polémica en el bar”, decidió tomar clases de economía con el libertario porque “quería estar a la altura con los invitados y con los temas de actualidad”.

“Milei empezó yendo como invitado a Polémica y, más allá de las banderas políticas, me parece un estudioso. Le propuse tomar clases porque tenía ganas de retomar y automáticamente me dijo que sí. Así que nos encontramos todas las mañanas durante un tiempo”, contó Gallardo.

Además, la modelo aclaró que, en ese momento, Milei no estaba en la política. “Todavía no era candidato, sino un loco lindo. Me parece un hombre que sabe, con el que podés estar de acuerdo o no. Quizá son cuestionables sus formas”, señaló la vedette.

Fuente: La Nacion