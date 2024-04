Laurita Fernández blanqueó si hay pica entre ella y Lourdes Sánchez: "No me sentía tan cómoda"

Laurita Fernández está protagonizando "Legalmente rubia" en el Teatro Liceo junto a Costa y Mario Pasik. Su carrera comenzó como bailarina y hoy consiguió a puro esfuerzo liderar una obra de teatro. Durante su carrera, la bailarina ha tenido a otras colegas que se la han enfrentado, como es el caso de Lourdes Sánchez.



Por ese motivo Marcela Tauro, quiso saber, "¿Cómo está tu relación con Lourdes Sánchez?": "La última vez que hablamos fue la vez que ella estaba atravesando un momento de salud medio delicado, y también conversé con el Chato Prada. Y a partir de ahí, dijimos ya está, estamos grandes", aclaró Laurita en Intrusos.



Luego explicó cuál fue el conflicto entre ellas: "Nosotras no compartíamos grupo de salida, sino compartíamos trabajo en el Bailando, y algo que Marcelo generaba en el programa. Después ella tenía maneras en las que yo no coincidía, y tal vez yo tenía maneras que a ella no le gustaba. Y he vivido momentos que no han sido agradables y seguramente a ella le pasó lo mismo", aseguró.

Posterior a eso la actriz explicó cuál sería la causa de la no química entre ellas: "No creo que haya sido algo con mala intención. Entiendo que en el camino hay muchas ansiedades y esa competencia aunque quieras o no, está. Y por ahí después te vinculas con las personas con las que te llevas mejor, que con las que no. En mi caso, yo no me sentía tan cómoda, entonces no era de ese grupo de salidas".

Fuente:Pronto