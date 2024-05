Flor Crucet, la nieta de Lía Crucet cruzó a Gladys La Bomba: "La foto fue una avivada, nunca fue amiga de mi abuela"

Flor Crucet es la nieta de querida y popular cantante Lía Crucet y por estas horas rompió el silencio para hablar de la salud de su abuela, la foto polémica junto a Gladys La Bomba y los rumores sobre la herencia de la artista.

"La foto con mi abuela fue una avivada de Gladys 'La Bomba'", comenzó tirando una frase que llama la atención, porque se creía que esa imagen donde aparecen juntas las cantantes tropicales era una prueba de una presunta gran amistad entre ellas. "Yo no la vi, mi mamá dijo 'yo sí, la vi en el Instagram de Gladys y la borró'", sostuvo que le dijo su madre, Karina Crucet.



Lía Crucet junto a Malena, otra de sus nietas.

Flor dio explicaciones sobre su mirada entorno a dicha foto: "Da la casualidad que Gladys cantó un par de canciones y hay temas de mi abuela, tienen carrera en el mismo tiempo". "Yo no le creo que tampoco nunca fue amiga de mi abuela", destacó y agregó que dicha imagen fue porque la cantante de "La Pollera Amarilla" se cruzó con Tony Salatino, marido de Lía.



"Mi abuela es un ser especial, nunca tuvo amigos, siempre cerrada", argumentó sobre Lía. "Mi abuela ya no canta más, ya no va a estar nunca arriba de un escenario. No tiene retorno", contó en el programa de Flor De La V.

Además, aseguró: "A mi abuela no le hubiese gustado que la vieran así". Lía Crucet tiene demencia frontotemporal y esquizofrenia, está retirada del mundo del espectáculo hace tiempo y poco se muestra sobre su estado actual.



Flor Crucet es cantante al igual que su abuela y su madre. Hace cinco años que está en la música y cantó en Sonora Master. Odia las comparaciones que hace la gente. "Yo no entré por mi abuela. Me dicen 'te colgás de las tetas de tu abuela, no le llegas a los talones'. Nos comparan a mi mamá con mi abuela o a mí con mi abuela. Me tienen harta".

"Mi abuela está en un geriátrico muy bien atendida", contó Flor y desmintió que haya diferencias familiares por plata. "Hablan de la herencia... no hay plata, no hay nada... el día que mi abuela le pase algo, no hay nada. Sadaic se encarga de mi abuela, que le paga al geriátrico".

Fuente: Paparazzi