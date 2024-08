Cuál fue la impensada profesión que tuvo en paralelo Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones

Se conmemoran tres años del fallecimiento de Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones. Aunque su perfil siempre fue más discreto en comparación con otros miembros de la banda, pocos saben que Watts tenía una segunda profesión que cultivó con gran dedicación. Además de ser un músico excepcional, brilló en un ámbito muy diferente. Conocido como el "stone silencioso", fue fundamental en la creación de los éxitos que la banda acumuló a lo largo de más de cinco décadas. Watts se unió a los Rolling Stones en 1963 y desde entonces se convirtió en un pilar del sonido característico de la banda. Paul McCartney lo describió como un baterista "firme como una roca". A pesar de la aclamación del público, Watts siempre mantenía un bajo perfil durante los conciertos, concentrado en su labor tras la batería, con una leve sonrisa que se volvió su sello distintivo.

Charlie Watts aportó su ritmo a clásicos como “Ruby Tuesday”, “Satisfaction” y “Miss You”, y también coescribió temas como “2120 South Michigan Avenue”. Sin embargo, su vida no siempre giró en torno a la batería. Antes de convertirse en músico, tuvo otra carrera que lo acompañó incluso después de unirse a los Stones.



Tras finalizar la escuela secundaria, Watts asistió a la Harrow Art School, donde estudió diseño gráfico. Más tarde, trabajó en Charlie Daniels Studios, una agencia de publicidad en Londres, donde perfeccionó sus habilidades, llegando incluso a trabajar un tiempo en Dinamarca en el área de diseño publicitario.



En 1959, cuatro años antes de unirse a los Rolling Stones, Charlie escribió e ilustró un libro de caricaturas para niños sobre el icónico saxofonista Charlie Parker. Titulado Ode to a High-Flying Bird, parte de esas ilustraciones se publicaron más tarde en el álbum From One Charlie to Another (1991) con su banda de jazz, The Charlie Watts Quintet. Aún después de integrarse a los Stones en 1963, su pasión por el arte gráfico no se extinguió, sino que continuó influyendo en su vida de estrella de rock.

Fuente Clarin