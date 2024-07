Mirtha Legrand y Flor Peña reconocieron las razones de su distanciamiento: “Pensábamos distinto”

Florencia Peña fue una de las invitadas a la mesaza de Mirtha Legrand este sábado a la noche. En un momento de la charla, ambas reconocieron sus diferencias ideológicas y reflexionaron acerca de su distanciamiento.

Fue la Chiqui quien trajo a colación el tema. “Tuvimos un desencuentro. Algo político me parece”, lanzó para darle inicio a una conversación tranquila en la que ahondaron sobre la grieta y la realidad política de la Argentina.

“Pero porque pensábamos distinto, ¿por qué?”, le respondió la actriz. “Ahora ella está más tranquila”, dijo la conductora, generando las risas de Luisa Albinoni, Robertito Funes Ugarte y Pachu Peña, los otros tres participantes del programa.

Luego, la comediante se explayó sobre su pensamiento: “La grieta está distinta, ya no es ideológica, ahora siento que es una grieta humana”.

Y continuó: “Ahora me encuentro con gente que estaba enfrente mío, todos de este lado. Cuando uno va creciendo va pensando en las ideas, qué Argentina me gustaría para mis hijos. Me parece que necesitamos poder conversar ciertas cosas. No me gusta que haya tanto odio, que naturalicemos la violencia”.

Por su parte, Mirtha opinó de la actualidad y también nombró a Javier Milei: “A mí lo que más me preocupa es el hambre. Se tiró mucha plata en muchos años. Ahora nos encontramos con las arcas vacías. El presidente tiene una imagen mundial muy importante”.

Peña no se quedó callada y señaló que para ella el mandatario libertario “tiene una imagen fuerte para la derecha, no para otros pensamientos”.

A mí me preocupa mucho la gente que despiden, que los echan. Tenés miedo, ¿dónde encontrás otro trabajo?”, se preguntó Legrand para concluir el tema.

Fuente: Pronto