La palabra de la mejor amiga de Pampita: qué dijo Barby Franco sobre la separación

Barby Franco acudió como invitada a Desayuno Americano y después de hablar sobre su maternidad, no pudo evitar que le preguntaran sobre su mejor amiga, Carolina "Pampita" Ardohaín.



Si bien muchos señalan que la modelo terminó su relación con Roberto García Moritán, Barby Franco dijo todo lo contrario. "Yo los veo impecables. El sábado fuimos al cumple de una amiga y no vi nada raro, son una familia normal. No sé de dónde lo sacaron (lo de la separación). El sábado chaparon toda la noche", aseguró.



"Para mí no están separados, es mentira. A mí también me separaron hace tres meses", agregó la modelo, que es vecina de la pareja y comparte mucho con ambos. Además, su hija es amiga de Ana García Moritán, la hija de Pampita con el político.

Sobre el silencio de la modelo y conductora, Barby destacó que con ella habla todo el tiempo y no le comentó nada sobre una separación: "No sabía que no contestaba, a mí me contestó. No hablamos de la pareja, hablamos de la maternidad".

Sobre Moritán, tiene el mejor concepto:"Rober es lo más, es un amor, hay mucho amor ahí. Son lo más, soy re amiga de la pareja".

Fuente: Rating Cero