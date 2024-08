Después de un fin de semana de festejos para Nico Occhiato, ya que su novia, Flor Jazmín Peña, cumplió treinta años. El creador de 'Luzu TV' visitó a Ángel De Brito en su programa de stream en 'Bondi Live'.



Nico Occhiato habló de todo un poco, pero lo que más sorprendió fue con el respeto que respondió cuando le preguntaron por Agustín Franzoni, la ex pareja de Flor Jazmín Peña.



Recordemos que Agus Franzoni, cuando Nico y Flor confirman que están saliendo, salió a hablar en varios medios de comunicación donde reveló que las fechas no le daban, respecto al inicio de la relación con Occhiato, de Flor Jazmín, y la finalización de la relación con él.

Los medios siempre fueron a buscar a Flor Jazmín Peña para que le responda a su ex pareja. Pero nunca habíamos escuchado la opinión de Nico Occhiato, ni tampoco como vivió esa situación un poco incómoda.

Nico Occhiato reveló cómo quedó su relación con Agus Franzoni tras confirmar su romance con Flor Jazmín Peña

Nico Occhiato visitó el programa de streaming de Ángel De Brito y habló de todo. El conductor de 'Luzu TV' habló de su hermosa relación con Flor Jazmín Peña, pero también contó cómo fue el momento que tuvieron que encarar a Agus Franzoni para explicarle lo que estaba pasando entre ellos.

Una oyente del canal de streaming, 'Bondi Live', manda un audio donde dijo: "Le pueden preguntar a Nico sobre Agus Franzoni y Grego Rossello". En ese momento Ángel interrumpe el audio, "Me había olvidado de esos dos", exclamó el periodista.



Nico Occhiato lejos de dejarla pasar y no contestar, respondío con altura y respeto hacía la expareja de Flor Jazmín Peña. "No, la mejor, obviamente fue difícil la situación. Yo con Agus no era amigo, siempre tuvimos un gran vínculo" comenzó diciendo el conductor de 'Luzu TV'

"Cuando nos empezó a pasar lo que nos pasó con Flor, que no lo elegís, pasa y al principio viste, tratas que no y cuando te das cuenta que es serio y los dos nos dimos cuentas que es serio, ella obviamente fue la primera en hablar con él", explicó Occhiato.

Luego reveló: "Después yo también, me junté a hablar con él y a contarle de frente lo que estaba pasando y que era algo que no elegía. Él de hecho lo entendió desde ese lugar porque creo que le había pasado algo similar en algún momento"."No queda otra que ahí de frente decirle lo que pasa y no lo elegís, entiendo también que era horrible el lugar en el que quedó él, pero bueno, no me quedó otra que ser empático y entender todo. Y nosotros tratamos de comportarnos como nos teníamos que comportar, con una muy buena persona que lo es él, porque es una gran persona", concluyó Nico Occhiato sobre Agus Franzoni.

Fuente: caras.perfil.com