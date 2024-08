Contundente reacción de Zulemita Menem frente a los rumores que la dieron por separada de Rodolfo D'Onofrio

Este martes comenzó a circular una fuerte versión indicando que tras algo más de dos años de relación, se habría separado Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio.

Fue Jorge Rial, quien desde su cuenta de X anunció la supuesta ruptura de la pareja, quienes siempre se mostraron muy enamorados aunque con un perfil bastante bajo.

“La felicidad de la vuelta de Gallardo no alcanzará para llenar el corazón de Rodolfo D’Onofrio. Se separó de Zulemita Menem después de un largo tiempo de pareja. Él volcado a la política, ella rehaciendo su vida con un empresario gastronómico. Dios te da, Dios te quita”, aseguró el periodista.

Ante esta bomba, si bien Zulemita no le respondió de manera directa a Rial, sutilmente hizo saber a través de la misma red social que su relación con el exdirigente de River Plate goza de buena salud.

Concretamente, Zulemita Menem compartió en X un fragmento de una de las pocas entrevistas que dio su pareja, donde le declara abiertamente su amor. “Hay una cosa que no me preguntaste que es ‘que tal tu relación con Zule’. La amo. La quiero. Y no me lo preguntaste. Ahora sí, sigamos con la película”, se lo ve decir al empresario en una charla con Iván Schargrodsky para el medio Cenital.

Así, junto a ese momento inédito, la hija de Zulema Yoma no hizo más que devolverle la gentileza a D'Onofrio asegurando "Yo te amo más", y respondiéndolo de alguna manera a Rial quien minutos antes había anunciado su separación.

Fuente: Clarin