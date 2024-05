Darío Cocco le quiere hacer a Viotti un paro que podría llegar a las 72 horas. ¿Conspirativo, destituyente, golpista?

Pareciera que hay dirigentes que no soportan que el peronismo no esté en el poder y no se resignan a ello. Pareciera que hay dirigentes que son implacables cuando anteriormente fueron indulgentes. Pareciera que hay dirigentes que esconden un costado conspirativo y autoritario digno de otras épocas y que están dispuestos a todo en pos de volver a tener a sus "compañeros" en las esferas del poder. Pensar que Rafaela resiste un paro que, con el que está organizando la corrupta CGT, podría llegar a las 72 horas, es no tener noción de la realidad y ser literalmente un golpista destituyente.

Esta será una semana marcada por los paros del sector público en la provincia de Santa Fe y por la segunda huelga de la CGT nacional contra el gobierno de Javier Milei, en este caso en rechazo de la reforma laboral, de la Ley Bases y del mega DNU. En el marco del conflicto ante la falta de acuerdo salarial, el gremio docente de AMSAFE y los estatales de UPCN y ATE convocaron a una medida de fuerzas para este miércoles, en tanto que el jueves adherirán al paro general de actividades impulsado por las centrales sindicales nacionales. En consecuencia, no habrá clases ni administración pública por el término de 48 horas.

Cabe aclarar que el Gobierno provincial ofreció una suba salarial del 5 por ciento tanto para abril como para mayo, propuesta que fue rechazada por todos los gremios mencionados, que consideran que esos porcentajes están por debajo de la inflación registrada el mes pasado o la que se producirá en el mes en curso.

En el caso de Rafaela, otra negociación estancada tiene que ver con los salarios de los trabajadores municipales. El jueves por la tarde en la sede del Estado municipal, el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero y la titular de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, oficializaron una propuesta de aumento salarial del 5% ante los representantes del SEOM, entre ellos el secretario General, Darío Cocco, quien reclamaron una recomposición de al menos el 10%.

"El Municipio buscará alinear su política salarial a la que mantiene la Provincia en las paritarias con los gremios docentes y de la administración central", explicó una fuente del gobierno local ante una consulta de este Diario.

Ante el techo del 5% que ofrece el Municipio y el piso del 10% que exige el SEOM hay una medida de fuerza "en desarrollo" cuyos alcances se definirán este lunes por la mañana durante una asamblea de delegados en la sede sindical de Lavalle y Av. Brasil.

"Nos dijeron que las opciones que tienen en la mesa es un paro de 24 horas, que se realizaría el miércoles, o uno de 48 horas que comprendería martes y miércoles. En ambos casos, hay que sumarle la adhesión del SEOM -tal como informó este diario el viernes pasado- a la huelga del jueves convocada por la CGT. Por tanto, es posible que se lleve a cabo un paro de los municipales de 48 o de 72 horas durante esta semana", explicó la fuente consultada.

De este modo, en el "peor" de los escenarios, es posible que solo haya actividad en el Municipio este lunes y el viernes. Así, el paro de todo el sector público santafesino, tanto en la Provincia como en los municipios y comunas, será el común denominador de la semana.

El Gobierno provincial admitió que en marzo tuvo un déficit de 22.000 millones de pesos y que su postura es definir los aumentos salariales en función del nivel de ingresos. A todo esto, la recesión golpea la recaudación por lo que mientras se mantengan las actuales condiciones de la economía será difícil mejorar las propuestas paritarias, lo que puede implicar la continuidad de los conflictos.

Con información de La Opinión