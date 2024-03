Rocío Marengo explicó por qué se alejó de la televisión y advirtió: "Agradezcan que no hablo"

Misteriosamente, hace un tiempo Rocío Marengo tomó la drástica decisión de alejarse de la pantalla chica y sorprendió a propios y extraños con su repentino alejamiento de la televisión. Enamorada y en pareja con Eduardo Fort, el hermano empresario chocolatero de Ricardo Fort, la Marengo disfruta del perfil bajo en su casa.

De manera reiterada recibe invitaciones para ir a sentarse a los programas de espectáculos pero ella es tajante en su respuesta: siempre es no. Hoy, después de mucho tiempo, Rocío rompió el silencio y explicó los motivos de su falta de ganas de aparecer en la vida pública.



"Gracias amigos productores y periodistas pero por el momento no daré notas ni iré a programas de tevé. Elijo y disfruto mucho mi alejamiento de la televisión. Soy una feliz y enamorada ama de casa y no me da tiempo para nada más. Los amo", escribió en su cuenta de Instagram, donde compartió un video hablando a cámara y ahondando sobre el tema.



"Hola, les quiero agradecer a todos por los mensajitos. Recibo un montón de amor y desde este lado solo tengo palabras de agradecimiento a todos ustedes. En general, a la tele también porque siempre me tratan con cariño y me están invitando continuamente a hacer notas o a ir a programas. Estoy muy feliz con este perfil bajo que me da tiempo para disfrutar de los míos", explicó.



Un tanto misteriosa, agregó: "Seguiré en esta por mucho tiempo más, no sé hasta cuándo. Si tienen dudas, la familia tiene un abogado que es César Carozza y cualquier duda lo pueden consultar con él. Si les gustaría tenerme a mí, lo pueden tener a él que sabe mi versión de todo. Elijo hoy no hablar y agradezcan que no estoy hablando porque muchos podrían salir heridos. No es una amenaza pero sí un comentario". ¿A quién le habrá dirigido ese palito?

Fuente: Pronto