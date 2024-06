Esteban Bullrich le contó a Juana Viale cómo fue la conversación en la que les dijo a sus hijos que tenía ELA

Juana Viale entrevistó a Esteban Bullrich, a cuatro años de haber sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Allí le preguntó sobre su presente, las rutinas y los aprendizajes, pero uno de los momentos más emotivos fue cuando le consultó sobre cómo les contó a sus hijos los detalles de su diagnóstico.

En diálogo con la conductora de Almorzando con Juana (eltrece), el exsenador aseguró que toda su familia lo acompañó desde el primer momento. “Siempre lo supieron, estuvieron todo el tiempo al lado mío durante el proceso de encontrar el diagnóstico”, dijo y explicó: “La ELA se diagnostica por descarte, no hay marcadores que te digan claramente que tenés la enfermedad y por eso es un proceso largo”.

Acto seguido, recordó: “Cuando lo supimos, juntamos a nuestros cinco hijos y les contamos el diagnóstico. Les dije que mi cuerpo iba a envejecer más rápido de lo normal. Aunque fue un momento muy duro, hubo mucha paz. Nos abrazamos, rezamos y quedamos en que íbamos a atravesar esto juntos”.

Esteban Bullrich contó cómo es un día de su vida a cuatro años de haber sido diagnosticado con ELA

Juana Viale quiso saber cómo era un día de la vida de Esteban Bullrich a cuatro años de haber sido diagnosticado con ELA. Al respecto, él dijo: “La variedad de la rutina depende de mí. Siempre intento estar durante el día en la silla y no quedarme en la cama. Estoy continuamente leyendo y escribiendo. Tengo todos los días alguna terapia como kinesiología o fonoaudiología. No pasa un día sin que escuche la misa diaria con adoración”.

Y continuó: “Me levanto todos los días pensando en qué cosas sí puedo hacer. Juego al ajedrez, contesto mensajes, estudio sobre empresas, leo ensayos y revistas científicas, investigando sobre la ELA buscado la cura, escucho el noticiero, en estos días estoy viendo videos de cocina pensando recetas para hacer con mis hijos”. “Siempre me gustó aprender cosas nuevas. Hoy si hay algo que tienen mis días es tiempo y cuando tengo la fuerza lo aprovecho lo mejor que puedo”, aseguró.

Consultado acerca de las enseñanzas que le dejó la enfermedad, el exsenador enumeró: “Primero, que los caminos de Dios realmente son un misterio y que las cosas no pasan por algo, sino para algo. A mí me agarró esta enfermedad para que yo haga algo con ella y estoy en ese camino”. “Además, me mostró que soy una persona feliz con todo el sufrimiento incluido, que formé una familia fantástica, que mis hijos están sanos, que tengo padres, hermanos y amigos que me aman, que hice muchísimas cosas en mi vida, que he recorrido el mundo hice amigos, que soy un privilegiado y que tengo la misión de encontrar la cura para esta enfermedad. Estoy en ese camino”, se sinceró.

Aunque sostuvo que solo Dios sabe por qué le tocó a él y admitió que al principio se enojó mucho, aseguró que cambiar la pregunta de ‘por qué a mí’ a ‘para qué yo’ le permitió tener otra perspectiva y pasar a la acción. Luego señaló que no le tiene miedo a la muerte y explicó: “Disfruté mucho mi vida, amé y fui amado, pero también tengo cinco hijos maravillosos, un montón de amigos y lo que me espera es mejor que todo eso junto. ¿Por qué tendría miedo? Además, me voy a curar”.

Fuente: TN