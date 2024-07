Polémicas declaraciones de Guido Kaczka a Marcela Tauro que despertaron terribles críticas: "Deseé que te..."

Opiniones a favor y opiniones en contra generó Guido Kaczka en las últimas horas tras hacer una inesperada confesión al aire. El conductor reveló que, a veces, le llegó a desear el mal a otra persona. Y reveló, incluso, un entredicho que tuvo con una de sus compañeras... "En lo inmediato, que se rompa la trucha, que se rompa la trucha contra el marco de la puerta".

"Todas las personas, en momentos aunque sean transitorios... Obviamente, si lo reflexionás, terminás en la conclusión de que no pero...", comenzó Guido en su programa de radio en FM La 100 haciendo una suerte de introducción para el concepto que en definitiva quería transmitir al aire.

"En lo inmediato, que se rompa la trucha, que se rompa la trucha contra el marco de la puerta. Que no te joda no, dejá eso... Vos le deseas a la gente el mal y salís a decir por la radio que no lo hacés", planteó Kaczka, en vivo, ante la atenta escucha de sus oyentes como así también de sus compañeros de mesa.



"El día que discutí acá fuerte con vos, sabés lo que pensé... que se vaya por el inodoro", le dijo a Marcela Tauro, una de las integrantes del equipo del programa. "No sé si habrá sido, si habrá coincidido pero yo tengo una colitis de madre", comentó en ese momento Guido, lo que generó la carcajada de la periodista.

GUIDO KACZKA QUEDO FURIOSO CON LOS ULTIMOS MARTIN FIERRO A LA RADIO

"Tuve un muy buen Martín Fierro de Radio cuando fue el de conducción que gané y el de Oro, y hemos estado nominados otras veces. Obvio, uno quiere estar nominado, a veces no toca. A uno le importa porque le gusta, pero puede pasar que no", dijo Guido en una nota para Socios del espectáculo, por El 13, semanas atrás, en vista de la entrega de premios.

"No sé si es dolor, pero si uno quiere algo, el año que viene, tendrá que ver cómo hace para estar nominado. A veces toca y a veces no", confesó Kaczka a modo de reconocimiento personal, sobre lo que significa el premio en su vida y en su carrera de conductor, de largos años.

Fuente: Diario Show