Tras rumores de reconciliación con Tini Stoessel, Rodrigo De Paul se encontró con Fran Stoessel

Desde que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel terminaron su relación en agosto del año pasado, pero siempre están envueltos en constantes rumores de reconciliación. Recientemente, el futbolista fue visto cenando con el hermano de la cantante, Fran Stoessel, en un restaurante de Madrid.

Rodrigo De Paul se encontró con Fran Stoessel

El futbolista y el hermano de la cantante son muy amigos desde que el jugador de la Selección Argentina comenzó su relación con la actriz. Aunque los fanáticos siempre vinculan los cambios de looks idénticos entre la ex pareja, de manera oficial no ha habido una reconciliación, pero gestos del jugador del Atlético de Madrid hacen creer que en un futuro podrían volver.

Gossipeame subió una foto del encuentro entre Rodrigo De Paul y Fran Stoessel. "Es más internacional, Rodrigo De Paul y Fran Stoessel cenando en Madrid con amigos", escribió Pochi junto a una foto del futbolista en un restaurante con el hermano de Tini Stoessel.

Fuente: caras.perfil.com