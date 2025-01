Cuánto sale comer en el restaurante en el que Fabiola Yañez celebró Año Nuevo en España

Fabiola Yañez, ex esposa del expresidente Alberto Fernández, celebró la llegada del 2025 en un exclusivo restaurante que ha llamado la atención por una refinada carta y sus altos precios. Este lugar, conocido por ofrecer una experiencia gastronómica de lujo, cuenta con opciones que incluyen carnes premium, mariscos frescos y una selección de platos elaborados cuidadosamente.

Cuánto cuesta comer en el restaurante donde Fabiola Yañez celebró Año Nuevo

Según la carta del restaurante, el costo promedio por persona varia según las elecciones, pero un menú completo con entrada, plato principal y postre puede superar los 100 euros. Algunos ejemplos de precios destacados incluyen: tostadas de atún de almadraba 21 euros, tartar de atún rolo sobre tuéfano asada 26 euros, New York steak 45 euros, barbacoa de costilla de res 30 euros y pulpo a las brasas 30 euros.

Los acompañamientos y guarniciones también se cobran por separado, con precios que oscilan entre 9 y 16 euros. Por ejemplo, unas patatas fritas o un puré de papa tienen un costo de 9 euros, mientras que opciones más elaboradas, como las verduras a las brasas, alcanzan 14 euros. Para los amantes del mar, platos como la “Lubina a la talla”, 52 euros para dos personas, o los “Camarones zarandeados”, 30 euros, son algunas de las opciones más solicitadas.

Además, el restaurante ofrece una selección de bebidas premium y vinos de alta gama, que pueden incrementar considerablemente el costo final de la cena. Un brindis con champam o un vino de reserva puede entre 50 y 100 euros adicionales por botella.

Este restaurante no solo destaca por su propuesta culinaria, sino también por su ambiente sofisticado y una ubicación privilegiada, lo que convierte en un destino ideal para celebraciones especiales como la de Fabiola Yañez. La elección de la ex primera dama para celebrar el Año Nuevo no ha pasado desapercibida y ha generado comentaros en redes sociales, donde muchos se preguntas sobre el lujo que rodeó a este celebración.

