La contundente frase de Sabrina Rojas sobre la relacion del Tucu López y sus hijos

Tras dos años de relación, Sabrina Rojas y el Tucu López le pusieron punto final a su noviazgo luego de que la modelo lo confirmara en diciembre. En febrero de este año, se había mostrado esperanzada con la posibilidad de volver a estar con su ex pareja.

En diálogo con LAM, la actriz confesó: "Una cosa es lo que uno desea, y otra cosa es la realidad. Mi deseo es que me encantaría, yo planeé una vida con él. Pero bueno, la realidad, a veces, nos presenta cosas distintas y no sé si se puede. Mientras tanto, yo lo elaboro como un ‘no'".



Durante este sábado, en una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez), la actriz habló sobre su separación del actor y se sinceró al hablar sobre el vínculo que mantenían sus hijos y cómo están tras esta ruptura.

Con respecto a cómo están Esperanza y Fausto, frutos de su relación con Luciano Castro, reveló: "Esperanza lo extraña, hace muchísimo que no lo ven, me preguntan, mis hijos no se imaginan la vida sin él. Por momentos se hablan, todavía no sucedió el poder vernos, él está ocupado y con sus cosas".

"Los chicos vieron todo el proceso de cuando estaba con los bomberos, mis hijos lo quieren mucho y yo también y queremos que sea feliz", aseguró Sabrina sobre el tierno vínculo que formaron como familia ensamblada.

En ese sentido, reconoció: "Me hubiese encantado una vida con él, pero no nos estamos encontrando, entiendo que este vínculo con mis hijos en algún momento se va a ir desvaneciendo, me gusta el vínculo que tienen, pero tampoco le quiero inculcar a mis hijos falsas expectativas".

Sobre el final, al hablar sobre lo que generó su noviazgo con López, Rojas aclaró: "Es una pareja que generó mucha expectativa en la gente y quieren que volvamos. Hoy por hoy no estaríamos reencontrándonos para que suceda. A nosotros se nos terminó ese amor de pareja".

