Médico que operó a Silvina Luna en Estados Unidos: “Tenía veneno adentro del cuerpo”

La salud de Silvina Luna generó gran preocupación en los últimos días. Según ella misma reveló a través de un comunicado en sus redes sociales, tiene que practicarse diálisis 3 veces por semana durante cuatro horas porque sus riñones dejaron de funcionar y está a la espera de un trasplante de riñón.

Todo esto se desencadenó luego de una cirugía plástica que le practicó el Dr. Aníbal Lotocki, quien está en un proceso judicial por estos días porque fue demandado por la modelo y también por otras damnificadas, como es el caso de Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.



Hace unos días, Silvina rompió el silencio acerca de su estado de salud y escribió por Instagram una carta explicando su situación actual. “Hola, estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas de todos los medio gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia. Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo”, relató la modelo.

“Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”, completó la actriz y panelista en la sentida publicación que realizó el pasado miécoles por la tarde.

En diálogo con LAM (América) el Dr. Cristian Pérez Latorre, aclaró cómo fue la cirugía que le practicó a Silvina en el 2015 para sacarle el material tóxico del cuerpo. “Me sentí muy mal cuando me enteré lo del trasplante, cuando ella vino a Los Ángeles y la operamos le sacamos parte del material que tenía diseminado por su organismo. Cuando lo mandamos a analizar, el informe dijo que tenía un producto similar al que usan los protesistas dentales. Es un material que está prohibido en el mundo entero, en especial para hacer rellenos en grandes zonas del cuerpo. No está aprobado ni por ANMAT ni por la FDA, y los médicos que lo utilizan son completamente inescrupulosos”, disparo el especialista.

Luego, continuó detallando el daño que produce en el cuerpo de las personas. “Ese contenido puede migrar a los riñones, a los vasos sanguíneos, a cualquier parte en realidad. En el caso de Silvina fue hacia los riñones, y le hizo desarrolar una enfermedad autoinmune, que se llama hipercalcemia, en donde el cuerpo forma una gran cantidad de calcio que no puede eliminar por los riñones y así se desencadena una falla renal, que la llevó a practicarse diálisis para poder vivir y ahora está a la espera de un trasplante”, informó el médico.

Otra de las damnificadas por Lotocli fue Gabriela Trenchi, quien desarrolló otra enfermedad autoinumne, denominada Síndrome de Guillain-Barré. Por esa causa, el sistema inmunitario del organismo le atacó los nervios, lo que le causó muchísimo dolor. “Ni la morfina me sacaba el dolor, me dolían mucho las piernas, quería que me las corten’', contó Trenchi en su momento. Andrea Taboada reveló que Trenchi le había confesado que no podía trabajar en el comercio que tenía porque no podía mantenerse de pie.

El Dr. Latorre aclaró que Lotocki no es cirujano. “Él se recibió en la Universidad de Córdoba que le dio el título de médico cirujano, pero eso no quiere decir que lo sea. Para ser cirujano tiene que hacer una residencia de 4 años, que no hizo. Y tampoco está dentro de la Sociedad Argentina de Cirujanos Plásticos”, apuntó.

Luego, fue tajante al mencionar las consecuencias de someterse a una cirugía estética con médicos inescrupulosos. “Acá el problema es que vos vas por una cirugia plástica y salís con un cáncer”, dijo a modo de ejemplificar la gravedad del hecho.

“Hace muchos años que se viene investigando cómo combatir este material adentro del cuerpo, pero lamentablemente es muy tóxico, es como si te introdujeran un veneno adentro del cuerpo. Lo peor es que este tipo de problemas con este material se detecta muy tarde porque los síntomas empiezan a aparecer tarde”, explicó el médico desde Estados Unidos.

