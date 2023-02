Omar Perotti, el gobernador que le da más a Sportivo Norte que a los docentes

Este viernes por la mañana se confirmó que no comienza el ciclo lectivo en la provincia de Santa Fe como estaba planificado para el 1° de marzo. Los gremios Amsafe y Sadop realizarán paro ese miércoles y el jueves 2 y la semana siguiente, en forma de rechazo de la propuesta salarial que hizo el gobierno de Omar Perotti.

Precisamente, el gobernador santafesino se refirió al tema y mostró su descontento por las medidas de fuerza. “La verdad que no es una buena noticia. Ni para los alumnos, ni para los padres. Tampoco para los docentes ni nosotros. Porque la expectativa era otra, la de hacer el mayor esfuerzo en la presentación y tomando como base cuáles eran los pedidos de las últimas paritarias y la referencia de lo que había otorgado Nación”, arrancó.

En ese sentido, Perotti manifestó: “Habrá qué seguir conversando. Creemos que hay voluntad suficiente como para poder seguir haciendo y teniendo a Santa Fe (porque los números así lo marcan) entre las provincias con los mejores sueldos del país. Seguiremos dialogando y buscando las formas”.

Y amplió su declaración: “Llama poderosamente la atención, por el tema de las revisiones porque hay dos planteadas. Es decir, si en mayo estamos desfasados ya hay una instancia para rever”.

Al ser consultado por los periodistas, el gobernador cerró: “Escuchar si surge alguna alternativa que nos permita encontrar una salida. No es lo deseable, hay una mecánica que algún día se corrija. Son 11 o 12 años sin los que la provincia pueda estar iniciando las clases normalmente”.

La propuesta

El gobierno de Santa Fe formalizó este miércoles su oferta de mejora salarial a los docentes, en el marco de las negociaciones salariales que ya se entablaron con todos los sectores estatales. La propuesta fue de un 33,5% hasta julio de manera escalonada: un 17,5% en mayo; un 8% en mayo y un nuevo 8% en julio. Todo ello, con revisión tanto en mayo como en julio.



Rechazo y paro

La asamblea de Amsafe votó por mayoría rechazar la oferta salarial que hizo el gobierno provincial y definió paro de actividades para los días 1,2, 7 y 8 de marzo. Es decir, no habrá clases la semana que viene ni la siguiente por 48 horas.

Al respecto, Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe manifestó: “Está claro que la propuesta no cubría las expectativas”, dijo el referente gremial. Y acotó: “De haber sido aceptada implicaba que desde el mes de junio empecemos a perder poder adquisitivo en nuestro salario, no cubría lo que vamos a perder por inflación; la propuesta tenía un arranque que no iba a alcanzar a cubrir la inflación de enero, febrero y marzo; y el gobierno está en condiciones de mejorar la oferta y eso es lo que se votó en toda la provincia”.

A su turno, Sadop también descartó la propuesta oficial y se acopló a la medida de fuerza. Además, anunciaron movilización. En ese sentido, Pedro Bayúgar, titular del sindicato señaló: "El rechazo es unánime, nos proponen una pauta salarial menor para estos meses que la recibida el año pasado".

Con información de El Litoral