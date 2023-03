Santa Fe: Lewandowski juega al misterio en un lanzamiento sin lanzamiento

Marcelo Lewandowski amaga y parece que quiere competir, pero no confirma si será candidato en este turno en Santa Fe y mucho menos a qué. A dos meses del cierre de listas, el senador se mueve como postulante tanto en el ámbito público, donde hilvana reuniones con funcionarios nacionales para hablar de la situación de la seguridad en Rosario o visita ExpoAgro, peregrinación que todo candidato de la zona núcleo que se precie de serlo debe hacer, como en el ámbito privado, afinando su acercamiento a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y alejándose del gobernador Omar Perotti. Todo sin revelar cuál será su jugada en un año electoral de alto voltaje, acumulando expectativas.

Su última movida en ese sentido fue la presentación de su libro con sabor a programa de gobierno, “Rosario, metrópolis y región”, en coautoría con el senador departamental rosarino Miguel Rabbia y el Instituto de Desarrollo Regional, un think tank que viene trabajando con él hace al menos dos años. Allí, el senador ensayó un discurso con eje en la producción y presencia en los barrios, rodeando el tema de la seguridad sin meterse de lleno. Por eso, quedó flotando una pregunta tácita entre los asistentes: si no quisiese jugar, ¿para qué semejante despliegue de músculo técnico y político? Su discurso sonó tanto a programa de gobierno que tuvo que aclarar que “esto no es un lanzamiento”. Algo quedó claro: está en la cancha.

El detalle más jugoso de la presentación de su libro fue, sin dudas, la lista de asistentes. Lewandowski mostró músculo desplegando su mapa de relaciones, con nombres fuertes que confirmaron su relación cercana con Cristina Fernández de Kirchner. Tres dirigentes santafesinos con distintas terminales nacionales que desembocan en la vicepresidenta fueron a bancar: el diputado Marcos Cleri, referente santafesino de La Cámpora; la ex senador María de los Ángeles Sacnun, del Instituto Patria; y la directora de Migraciones Florencia Carignano, jugadora en la provincia del ministro de interior Wado de Pedro.

El músculo político no termina ahí. Del rossismo fueron el candidato a intendente Roberto Sukerman y la concejala Norma Lopez; del Evita, su candidato a gobernador Eduardo Toniolli; del bielsismo, la diputada Matilde Bruera, además de los saludos de la ministra de infraestructura Silvina Frana; misma conducta que tomó la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Incluso el perottismo mandó dos alfiles: la concejala Julia Irigoitia y el director de desarrollo territorial Camilo Scaglia. La presencia de color: Alberto Ricci, el socialista intendente de Villa Gobernador Gálvez. No se puede negar que la heterogeneidad de la fauna asistente habla bien de la eficiencia de los operadores de Lewandowski.

Si bien se mostró con dos perottistas como Scaglia e Irigoitia, ya se adelantó la movida de Lewandowski de construir por afuera del paraguas de Omar Perotti. Su alejamiento del gobernador se notó luego de la crisis por la seguridad: además de reunirse por si solo con funcionarios nacionales, el senador se apartó de la línea discursiva que eligió Perotti, buscando descargar las culpas enteramente en Nación. “Hoy hay una sola urbanización en serio en Rosario, que es Villa Banana y es con fondos nacionales. ¿Cuáles son las otras instancias que se planifican desde el municipio o la provincia? Decir que nos abandonaron tampoco es cierto", planteó el periodista deportivo.

Si se aleja de Perotti, lo hace también de los fierros de la provincia para hacer campaña. Con esa lógica, se entiende el acercamiento a la vicepresidenta: si bien está enfrentada con el presidente Alberto Fernández, CFK aún tiene en el ecosistema que le responde una nómina nada despreciable de funcionarios dentro del Poder Ejecutivo con caja a su disposición para bancarle el proyecto a Lewandowski. Mientras, el senador se mueve, construye y logra que todos lo miren. Aplica aquél axioma de que la política es cash y expectativas que le atribuían a Néstor Kirchner.

Sabiendo que el peronismo lo tiene como su dirigente más encumbrado en las encuestas, Lewandowski cumple con el manual al pie de la letra y no da una definición. En diálogo con los medios, sostuvo que “falta” para tomar una decisión que no es “personal”, sino de “un proyecto colectivo". “Para singlista juego al tenis, esto es política, tiene que haber construcción colectiva, un plan, un proyecto con ideas, con fortalecimiento de las instituciones”, explicó, aunque al final bajó la guardia y dejó entrever su deseo: “Ojalá se pueda realizar”.

POR: LUCIO DI GIUSEPPE

FUENTE: LETRAP.COM.AR