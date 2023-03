Luis Juez admitió las diferencias con Mauricio Macri: “Yo no soy empleado de nadie”

El senador nacional y precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio en Córdoba Luis Juez le respondió a Mauricio Macri, quien recientemente contó en público que habían tenido diferencias y le envió un guiño político al actual mandatario provincial Juan Schiaretti.

“¿Cómo le cayeron estas palabras”, le preguntó Miguel Clariá, el histórico conductor de Cadena 3, a Juez. “Me cayó bien, soy respetuoso de todos los pensamientos. Hemos tenido cortocircuitos con Macri, sé que no soy fácil de arriar, no me gusta, no soy empleado de nadie. Respeto su amistad con Schiaretti, quien ya no es candidato y tiene un ciclo agotado. Pero a mí me gusta que me respeten también. Ya lo vamos a resolver, tomando un café, charlando como dos personas adultas”, dijo al aire.

“Tuve muchos cortocircuitos [con Juez] y hay cosas de él que no he podido entender ni acordar. Iré a Córdoba en algún momento y nos sentaremos a conversar”, había asegurado Macri al ser consultado sobre la postulación del senador.

Juez, quien trabaja codo a codo con el diputado radical Rodrigo de Loredo, no olvidó cuando se impuso en las legislativas de 2021. “Le ganamos la interna a Macri y a todos los aparatos. Con Rodrigo nos cargamos al hombro, espalda contra espalda, y caminamos y no dejamos de caminar. Hace dos años estamos trabajando juntos”.

El funcionario cordobés esquivó definiciones concretas sobre el rol que tendrá De Loredo en la oferta electoral. Y contestó: “El radicalismo va a tomar esa decisión, la de designar el vicegobernador o vicegobernadora que me acompañe en la fórmula para ser el próximo gobernador. Ellos (por Juntos por el Cambio) quieren que mostremos todos los naipes sin que nos digan si vamos a jugar al truco o al chinchón, por eso nos tenemos que manejar con cierta incógnita”.

Y resaltó lo “imprescindible” que es, para él, su colega político. “No hay forma de pensar esta construcción política sin que Rodrigo no esté con un nivel de protagonismo y centralidad absoluta. Lo que él diga, será lo que llevaremos adelante”, sostuvo Juez.

El también ex embajador en Ecuador, bajo el gobierno de Macri, planteó los problemas que tiene la provincia y la necesidad de un mano a mano con el ex presidente, poniéndole paños fríos al cortocircuito. “Evidentemente tenemos que tener una conversación, necesitamos que su capacidad y su conocimiento, en materia internacional, nos ayude a vincular a Córdoba con el mundo: abrir puertas con el extranjero. Cuando vengan acá, que nos den una mano, que nos ayuden. Necesitamos darle a la provincia el brillo que ha perdido”, sostuvo Juez.

Además, el senador dijo varias veces en Cadena3 que “las discusiones entre los dirigentes no le cambia la vida a la gente, lo único que ellos quieren es que se comprometan a resolver los problemas como la inseguridad, la salud pública y los jubilados: eso es lo que les importa a los cordobeses”.

Los antecedentes del “cortocircuito”

La tensa relación entre Macri y Juez se remonta a las elecciones legislativas del 2021, momento en que el ex presidente decidió apoyar la propuesta de Mario Negri y Gustavo Santos. En esas PASO, la dupla de Juez (líder del Frente Cívico y Social) junto a De Loredo se impuso por más de 20 mil votos. Y el precandidato a gobernador recuerda, al detalle, las por entonces diferencias con el ex mandatario: “Tuvimos una gran discusión porque él insistía que la lista tenía que armarse de una determinada manera, me decía que de Loredo tenía que ir como diputado número 1. Macri estaba en Suiza, varado por la pandemia y yo le decía que me parecía que era una locura, que eso no iba a funcionar y él se enojó. Entonces terminamos confrontando. Y le ganamos la interna”, ratificó.

De cara a las elecciones provinciales, el próximo 25 de junio, Juez reconoce que espera esa fecha con ansias. “Nadie nos va a sacar de la agenda ni la hoja de ruta que tiene como objetivo que Córdoba recupere una mirada distinta. A mí me han dado la llave de un colectivo para manejar y en ese vehículo hay muchos dirigentes que no son de mi espacio político. Tengo que honrar ese compromiso que asumí”, sostuvo el funcionario.

Para el cierre de la nota, Juez se quejó de la coyuntura nacional y le tiró un dardo al Frente de Todos: “¿qué pasa con nuestros dirigentes que están con otra agenda? ¿qué no están mirando?”, dijo indignado. Y completó: “La inseguridad, nuestra educación pública está hecha mierda, los docentes cobran una miseria y son maltratados, les destrozaron sus salarios. Además, no existe más la carrera policial, que se la pasan, con un sueldo miserable, haciendo adicionales. Esas son las cosas en las que nos tenemos que concentrar”, concluyó con énfasis.

