Alberto Fernández: “Con Biden nos reímos de Trump, los dos tenemos una mala opinión de él”

El presidente Alberto Fernández reveló este domingo parte de la conversación que recientemente tuvo con su par de los Estados Unidos, Joe Biden, y contó que durante una parte de la reunión ambos “se rieron” del ex mandatario de ese país, Donald Trump, porque ambos tienen “una mala opinión de él”

“Él sabe perfectamente las similitudes entre Macri y Trump, el vínculo que tuvieron y que tienen. Yo creo que entiende perfectamente que la deuda que tiene la Argentina fue una decisión de Trump para favorecer a su amigo Macri”, sostuvo el jefe de Estado argentino.

Durante una entrevista con Tomás Rebord para su canal de Youtube “El método Rebord”, el Presidente aclaró que en esta ocasión no hablaron específicamente sobre los presuntos intereses políticos de ese préstamo, pero que sí le remarcó que “era impagable”.

“Yo le había planteado la necesidad de hablar claramente de lo que nos pasaba y de lo que necesitábamos de los Estados Unidos. Esta reunión tuvo una cosa diferente a las de Biden con cualquier otro gobierno, que fue la de sentar la plana mayor de su gobierno con la del nuestro”, agregó.

En este sentido, Alberto Fernández aseguró que “fue una muy buena reunión y recordó que Biden, delante de la delegación argentina, “dio instrucciones” a su equipo “para que se atiendan” los asuntos que le planteó.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario rememoró que cuando ganó las elecciones en el 2019 se reunió al poco tiempo con su predecesor, Mauricio Macri, quien le recomendó “cada dos semanas cortar” porque la administración nacional “es una trituradora”.

“Yo lo escuché y le dije ‘miré, yo sé de qué se trata esto, estuve cuatro años en el despacho de ahí al lado (por la oficina del jefe de Gabinete), y tomarse un descanso cada dos semanas, la verdad es difícil. Esto es 24 por 24″, señaló.

Y agregó: “Voy a terminar mi mandato con la tranquilidad de haber dejado todo de mí y de haberme llevado solamente el honor de haber sido el Presidente de los argentinos. Yo tengo un cariño enorme por este Pueblo”, lo que podría interpretarse como una indirecta a los problemas por denuncias y juicios de corrupción que enfrentan muchos otros referentes de su espacio.

Al ser consultado específicamente por la interna del Frente de Todos, Alberto Fernández remarcó que el problema es que existen “demasiados ‘ismos’ en el peronismo después de Perón: el menemismo, el duhaldismo, el kirchnerismo, el cristinismo, es demasiado”.

“El Frente de Todos es un frente de todos, no es mío. Si yo hubiera traicionado a todos los compañeros que eran parte de un frente… y por eso preservé ese frente. Era más importante el frente, la unidad, y ¿de qué me servía a mí un gesto de unidad para humillar a otro? Y menos creo que la política sea eso. Entre compañeros nos sentamos, discutimos, debatimos y hay uno que tiene la decisión, y ahora soy yo ese. Yo fundé el kirchnerismo, yo lo acompañaba a Néstor Kirchner y mis compañeros se reían, creyendo que era un delirio”, destacó.

En este sentido, indicó que hay varios integrantes de su Gabinete que también tienen esos orígenes, como el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; la Portavoz, Gabriela Cerutti; y los ministros de Defensa, Jorge Taiana, y de Cultura, Tristán Bauer.

“Si hay algo que no está en mis planes es terminar con el kirchnerismo, porque soy kirchnerista, sería tirarme un tiro en la cabeza. Mi objetivo es mejorar lo que somos, terminar los personalismos. No podemos estar toda la vida dependiendo de la decisión de uno, no podemos y no debemos permitir que eso pase”, completó.

Defendió “la inocencia de Cristina”

Al hablar sobre la situación de su compañera de fórmula por las denuncias de corrupción en las que está involucrada, el Presidente opinó que “es injustamente condenada” en la causa Vialidad y que es víctima de “un relato judicial que no se condice con la realidad de lo que ella hizo”.

“Yo lo que quiero que la gente entienda no es el resultado de la proscripción de Cristina, es la condena sobre una persona inocente, eso es lo que, como gente de derecho, lo que más nos debe indignar. Yo, cuando lo fui a ver a Lula preso, salí y le dije a los medios ‘vengo a reclamar por una persona que es perseguida y es inocente’. Estaba claro que si Lula seguía preso no iba a ser candidato, pero lo más importante era dejar en claro su inocencia, y lo más importante ahora es hablar de la inocencia de Cristina”.

