Alfonso Prat Gay cruzó a Kicillof y presentó el «Kicicostómetro»: qué es y de qué se trata

Alfonso Prat Gay nuevamente utilizó su salida pública para criticar severamente la gestión económica del Gobierno. El economista apuntó contra el kirchnerismo por ser responsable diversas deudas que han dejado en 2015 y dejarán en diciembre del corriente año. Axel Kicillof fue otro de los blancos preferidos del exfuncinario del Gobierno de Mauricio Macri.

El mandamás de la Provincia fue el primero en recibir críticas tras el fallo de la Justicia norteamericana por la expropiación de YPF: «Es un hombre que le viene costando a Argentina 35 mil millones de dólares. En economía hay una frase que dice «en economía se puede hacer todo, menos evitar las consecuencia». Ahora están llegando a las consecuencias que hizo Kicillof», esbozó en La Nación+.

Alfonso Prat Gay admitió que realiza un cuadro donde detalla la gestión de Kicillof y a cuánto dinero expone a los argentinos: «Lo que podemos medir, en tiempos financieros. Nosotros tenemos una tabla de todo el daño que hizo Kicillof. Le pusimos un nombre y se llama ‘Kicicostómetro‘. Lo que nos cuesta Kicillof lo vamos actualizando todas las semanas», exhibió.

«Esto no es ideología, esto es patología. Es la metodología de la mentira de pensar que de me hago el pícaro porque no paga él las deudas, las paga todos los argentinos. Casi us$ 40 mil millones habrá que pagar a cambio de nada, de las desventuras de Kicillof», agregó el extitular del Palacio de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri.

Finalmente disparó contra la facción de gobierno que es liderada por la vicepresidenta, Cristina Kirchner: «La marca de agua del kirchnerismo es hacer pito catalán y pasarle la cuenta al otro. Cada vez que hay que discutir de la herencia, el kirchnerismo se sale de los gráficos, los números y las consecuencias. Inflaban los números del crecimiento», selló Alfonso Prat Gay.

