Caso Libra: Arroyo Salgado aceptó como querellante a un especialista en criptomonedas damnificado por la maniobra

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado aceptó como querellante a Martín Romeo, un joven especialista en criptomonedas que fue víctima de la maniobra de presunta estafa con la compra de la criptomoneda $LIBRA promocionada por Javier Milei en su cuenta en X el viernes 14 de febrero. Esto implica que podrá participar del proceso, proponer pruebas y testigos, y ejercer el control de la prueba que se produzca. Lo resolvió en la causa que tramita en el Juzgado de San Isidro, en paralelo al expediente que lleva su colega María Servini en la Justicia Federal de la Capital, quien le delegó la investigación al fiscal Eduardo Taiano.

Si bien el expediente en Comodoro Py está más avanzado, Arroyo Salgado se declaró el viernes competente para avanzar con la investigación del caso, por considerar que el hecho que disparó la maniobra fue el posteo de recomendación de la criptomoneda hecho por el Presidente tuvo lugar en la Quinta de Olivos, que está bajo su jurisdicción. La jueza recibió una denuncia del dirigente de origen peronista Juan Ricardo Mussa que fue sorteada en su Juzgado el 17 de febrero. Tras pedir informes a la Casa Militar, corroboró que Milei estaba en la Residencia presidencial el viernes 14 y sábado 15.

Por este motivo, como publicó Infobae, le pidió a Servini que se inhiba de seguir interviniendo en su expediente, y le mande las actuaciones realizadas. La disputa por la competencia aún no está resuelta. Si el fiscal federal de San Isidro, Federico Iuspa, recurre la decisión de declararse competente de Arroyo Salgado, deberá resolver la Cámara Federal de San Martín, el Tribunal de alzada en su jurisdicción. Si el fiscal no apela, intervendrá la Cámara Federal de Casación, el tribunal superior de la Cámara de San Martín y de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py.

Romeo - de 27 años - se presentó este lunes en su Juzgado de San Isidro y pidió ser tenido como querellante “por resultar directamente ofendido de la maniobra investigada” con el patrocinio del abogado Nicolás Oszut. En su escrito, dijo ser “una persona reconocida dentro del ecosistema cripto” y desempeñarse “como consultor en el área”. Señaló que “numerosas personas lo contactaron, solicitando información sobre el contenido del posteo efectuado en X por el Presidente el 14/02/25 a las 19.01 hs”, que fomentaba “un supuesto proyecto para incentivar el crecimiento de la economía argentina” y adjuntaba un link de un contrato y la página de internet de Viva la Libertad Project.

“En un primer momento, recomendé actuar con cautela, ya que existía la posibilidad de que se tratara de un hackeo o de un error. Sin embargo, alrededor de las 19:40, el propio Presidente Javier Milei confirmó a Bloomberg—una de las agencias de noticias más prestigiosas del mundo—a través de WhatsApp que no se trataba de un hackeo y que el proyecto era genuino (...) Posteriormente, un allegado dentro de Bloomberg me ratificó a través de Telegram que la publicación había sido efectuada por el Presidente. A raíz de esta confirmación oficial, comuniqué a mis allegados que, si lo deseaban, podían invertir en $LIBRA, ya que contaba con el aval del Presidente. No obstante, lo que ocurrió posteriormente derivó en un grave daño moral y profesional para mí, ya que se trataba de un fraude. Como consecuencia, mi imagen se vio severamente perjudicada en mi ámbito laboral, perdiendo clientes y oportunidades de negocio. Además del perjuicio moral, confiando en las declaraciones del Presidente de la Nación y en la promesa de que se trataba de un mecanismo de financiamiento para startups argentinas, decidí invertir en $LIBRA aplicando la estrategia de inversión DCA (Dollar-Cost Averaging). A las 19:56 , 15 minutos después de la confirmación oficial enviada desde el WhatsApp personal del Presidente a Bloomberg, realicé la compra del token. Sin embargo, para la 1:00 AM, $LIBRA había perdido más de 20 veces su valor, no como resultado de una fluctuación natural o especulación de mercado, sino debido a una extracción masiva de fondos de los pools de liquidez por parte del equipo de desarrollo. Cuando logré cerrar mi operación, mis pérdidas ascendían a más del 75% del capital invertido, y mi reputación profesional había sido gravemente afectada, generando la pérdida de futuros proyectos y clientes”, relató en su presentación.

Para Arroyo Salgado, “del relato de los hechos efectuados por Martín Romeo, se posiciona -al menos en este estado incipiente del sumario, cuyo objeto procesal resultaría aún más amplio- como una de las víctimas que habrían sido damnificadas con relación a la posible manipulación del token $LIBRA”. En ese sentido, resolvió aceptarlo como querellante en base a lo dispuesto por la ley de Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delitos (Ley nro. 27.372) y lo citó a prestar declaración testimonial. Si bien en la resolución no fijó aún la fecha, fuentes de su Juzgado dijeron que sería “a la brevedad”.

La causa en Comodoro Py

Romeo ya se había presentado como damnificado en la causa que lleva Servini el 26 de febrero y solicitado que se lo acepte como querellante, algo que la titular del Juzgado Federal Nro 1 con sede en Comodoro Py le denegó. La magistrada federal fundamentó el rechazo bajo el argumento de que aún no está definido el delito cometido que involucra al Presidente, a su hermana Karina y a dos consultores cercanos a Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, co-fundadores de Tech Forum de octubre pasado, quienes le acercaron a los empresarios del mundo cripto Hayden Davis, promotor de $Libra, y a Julian Peh, CEO de Kip Protocol.

“Si la lógica reina la interpretación, es necesario preguntarse si el desplome en el valor del cripto activo Libra es un daño como tal, o forma parte de la probabilidad que el inversor tiene, desfavorable y claramente no querida; ya que de estar en su mente como probabilidad de resultado -la baja de su valor-, no sería un daño sino una consecuencia del riesgo de la actividad”, sostuvo la magistrada. “Hasta tanto el desplome del valor del cripto activo Libra se corresponda a una actividad ilegal, y ya no más a una consecuencia desfavorable de inversión (lo que se está investigando, entre otras cosas), es que corresponde rechazar la solicitud de ser tenido por querellante”, concluyó Servini. La jueza también rechazó como querellantes a otros cuatro damnificados que se presentaron en la causa.

Romeo presentó un pedido de revocatoria de esa decisión, al que accedió Infobae, que debe resolver ahora la sala II de la Cámara Federal porteña. En su escrito menciona, además de al Presidente de la Nación y a la secretaria general de la Presidencia, al vocero presidencial, Manuel Adorni, y al ex asesor de la CNV Sergio Daniel Morales. Pide que se investigue si “cometieron los injustos previstos en los arts. 172, 256, 256 bis, 258, 265, 300 inc. 1 y 309 inc. 1 del Código Penal de la Nación”.

Según advirtió, del detalle de la trazabilidad de la compra-venta de Libra incluida en su presentación inicial, “queda comprobado” que, “a raíz del delito denunciado tuvo un perjuicio real, especial, singular y directo” que lo habilita a “pretender detentar la calidad de parte querellante, tal como toda la jurisprudencia lo entiende”. Y recordó que en otras presentaciones que hizo el dirigente radical Agustín Rombolá, con el mismo letrado patrocinante (Nicolás Oszust), “se denunció la misma exacta maniobra”, y esos hechos “ya son parte de la presente investigación”. Rombolá, quien asesoró a Romeo, se sumará en los próximos días al patrocinio del especialista en criptomonedas.

* Para www.infobae.com