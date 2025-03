Milei fue a Bahia Blanca en forma sorpresiva y se puso a disposición de los damnificados

El presidente Javier Milei viajó por sorpresa este miércoles a Bahía Blanca, la ciudad que fue afectada por un violento temporal que dejó al menos 16 muertes. Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria de la Presidencia, Karina Milei y los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri. La visita del mandatario se dio luego de que desde distintos sectores de la oposición la acusaran de desvincularse del trágico episodio.

Desde el entorno del Presidente, indicaron que la visita no fue comunicada para que no fuera tomada como un viaje político y que incluso viajó sin fotógrafo y sin su equipo de comunicación. "Milei ya hablaba con el intendente todos los días y se hizo así incluso sin avisarle al intendente", indicaron fuentes de la Casa Rosada.