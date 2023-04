Gremialista de Smata contra los empresarios del foro del Llao Llao

El secretario gremial de la CGT, el mecánico Mario Manrique (Smata), calentó la previa a la primera reunión del año del Consejo Directivo de la organización al fustigar la propuesta de sus de pares de avanzar hacia un acuerdo social “con los mismos empresarios que piden dolarizar y que están desestabilizando al Gobierno” y se refirió en particular a los congregados en el hotel Llao Llao: “quieren prender fuego el país; a ellos hay que prenderlos fuego”. El dirigente, alineado con Pablo Moyano y que semanas atrás abandonó la sesión del Consejo del Salario tras denunciar que el Gobierno le había impedido hablar, le adelantó anoche a este diario que hoy no acudirá a la cumbre de la organización sindical.

“No puedo pedir un acuerdo con empresarios que están desestabilizando y que llevaron el dólar a 400 pesos y la inflación arriba del 100 por ciento. Es perder el tiempo, ellos ya decidieron que me van a pisar. Cuando la espalda llega a la pared, o te entregás o salís para adelante y te llevás puesto lo que tengas que llevarte puesto, y la espalda ya llegó a la pared”, advirtió el dirigente, adjunto de Ricardo Pignanelli en Smata. Manrique se refirió al documento que aprobará hoy la CGT en el que, tal como anticipó en exclusiva este diario, se advierte de un riesgo de “descomposición social” en caso de continuar la crisis económica, y se reclama un acuerdo entre los partidos políticos y los empresarios para poner un freno a la inflación.

Más temprano el gremialista había propuesto en diálogo con Radio 10 “prenderles fuego” a los patrones que a su juicio buscan boicotear la gestión del Frente de Todos y planteó la necesidad de “expropiar la soja” de los productores que, pese a ser beneficiados por el Ejecutivo con un dólar diferenciado, decidieran no liquidar sus cosechas. Por la noche, lejos de aminorar sus quejas, las amplió ante este diario: “los empresarios nos quieren hacer mierda y los de Llao Llao ya tomaron una posición política” con un aval mayoritario hacia postulantes como Patricia Bullrich, Javier Milei o Gerardo Morales.

A continuación detalló sus críticas a la CGT aunque descartó abandonar su cargo: “no me voy a ir pero seguro que tengo ganas de irme a la mierda. Si lo hago traicionaría mis palabras porque hablé del mal funcionamiento que tenemos y ese sombrero también me cabe, no me lo voy a sacar. Pero también sé que estamos naturalizando que se hable de dolarización y una medida así nos va a llevar a un estado de conflictividad; eso debería decirlo la CGT. La gente nos va a castigar y se va a cumplir la profecía de (Juan) Perón de que la gente hará tronar el escarmiento y que será con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”.

Manrique ya había confirmado que no acudiría a la cita de ayer del Consejo Directivo pero volvió a desalentar un tono rupturista al aclarar que en su lugar estaría Laura Lorenzo, la otra representante de Smata en el sillón de la Secretaría Gremial de la CGT. “Ojalá en el movimiento obrero podamos unificar criterios pero temo que eso va a suceder recién después de las elecciones. El ´Círculo Rojo´ en cambio, ya tomó posición y puede decir que somos mafiosos y que hay que meternos hachazos sin que eso le preocupe a nadie”, se quejó.

* Para www.ambito.com