"Tranquilo Alberto, Perotti te apoya"

Omar Perotti apoyó ayer la decisión de Alberto Fernández de no postularse para un segundo mandato. “Creo que es lo mejor”, dijo cuando le preguntaron por el anuncio del presidente. Es preferible “tener más tiempo de atención sobre las situaciones críticas” que vive el país y “no la cabeza en varios lugares”. “Eso siempre ayuda”, recomendó. Después –ya en otro tono- saludó el gesto presidencial: “Priorizar los intereses generales por sobre las candidaturas es un paso muy importante para avanzar en la construcción de la unidad y los consensos. En este difícil momento de la Argentina, lo primordial es trabajar juntos para mejorar las condiciones de vida de todos y todas”, escribió el gobernador en sus redes. Y en ese análisis de “lo mejor”, admitió que también “se trata de un aporte para mejorar las posibilidades electorales” del Frente de Todos.

Perotti se anotició de la renuncia de Fernández a la reelección cuando participaba en un foro de innovación tecnológica en la Universidad Nacional del Litoral, un bastión del radicalismo aliado al PRO. En la puerta del rectorado, lo esperaba la primera pregunta. “En este momento tan crítico, ¿la decisión del presidente lo ayuda a enfocarse en su gobierno?”.

Es preferible “tener el mayor tiempo de atención sobre las situaciones críticas” del país y “no la cabeza en varios lugares”. “Eso siempre ayuda”, respondió el mandatario. “Ojalá que esto fortalezca a la Argentina porque se necesita mucha unión” para afrontar “la negociación internacional” por la deuda con el FMI.

“Todos conocen el impacto real y concreto de la sequía en la baja de las exportaciones. La Argentina no tiene otra fuente de ingreso de dólares que esa. La falta de divisas no es fácil de recuperar”. Entonces, esto requiere un “replanteo” de los compromisos que asumió la Argentina ante el FMI. “Tener un presidente dedicado exclusivamente a eso, que acompañe al ministro de Economía (Sergio Massa) en todas estas gestiones, creo que es lo mejor”, remarcó Perotti.

-¿Es una buena señal para la gente y la política?

-Ese es un análisis para hacer en cada uno de los frentes políticos. Esta es una decisión personal (de Alberto). Seguramente, él valora que se trata de un aporte para mejorar las posibilidades electorales (del Frente de Todos), pero es un elemento de análisis interno (en el oficialismo y la oposición). Para verlo en sentido positivo, ojalá que le sirva al país.

-¿Espera que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncie también que no será candidata a presidenta?

-Ya lo había anunciado, pero son decisiones personales que tienen impacto en los frentes electorales. Pero salgan ustedes de acá, caminen unas cuadras y nadie les va a preguntar por eso. La cabeza de la gente está en el día a día: en cómo conserva su trabajo, sus posibilidades de llegar a fin de mes aún teniendo trabajo, que es una de las dificultades más serias de la época. Antes, tener trabajo era sinónimo de salir de la pobreza. Hoy, no es garantía de eso. Y en estos años, se ha generado mucho empleo.

El gobernador pidió que la Argentina “tenga un piso de consenso” político. Para que el “tironeo electoral” y la búsqueda de una “ventaja corta” en la coyuntura, “no agrave la situación del país” y que en las negociaciones ante el FMI pueda “mostrar un frente unido”. “Cada una de estas cosas que genera incertidumbre pega directamente (en los ingresos) de cada familia”.

-¿Qué panorama observa desde aquí a diciembre?

-Las coyunturas electorales generan muchas tensiones, mucha grieta. Las posturas tan distantes entre los candidatos no transmiten certezas. Los argentinos hemos vivido históricamente situaciones de incertidumbre y ante la incertidumbre económica, la primera instancia de resguardo siempre ha sido el dólar. Es el resguardo de los que mueven mayores volúmenes de fondos, que impactan en las cotizaciones, pero también, seamos sensatos, fue el refugio de valor que buscó cada familia. Cuando no hay confianza, se busca un resguardo” que ha sido el dólar.

“Por eso, hoy la política tiene una responsabilidad mayor. No tensionar donde no haya que tensionar. Algunos creen que si la cosa empeora, los acerca a una posibilidad electoral, pero de ¿dónde van a arrancar? Desde mucho más abajo. ¿Y eso qué significa? Que esa ventaja corta de coyuntura no es ninguna ventaja en el día a día de las familias –concluyó Perotti.

Con información de Pagina 12