Amado Boudou cuestionó a Sergio Massa: «La suba de la tasa de interés no es una buena medida»

Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, manifestó que la suba de la tasa de interés propuesta por el equipo de Sergio Massa no es una buena medida para frenar la especulación de aquellos ahorristas y empresas que están dolarizados y que siguen pensando en comprar más dólares. En ese marco, Boudou dijo que el problema principal es la inflación y que se debe solucionar a través de la intervención estatal en la puja distributiva.

«La situación económica es una verdadera tragedia y sin dudas el principal problema es la inflación y hay que pensar en la puja distributiva. Estamos viendo una pelea de sectores que siempre se apropian del esfuerzo de la Argentina, sino no sería explicable que el país esté creciendo y tenga estos problemas. Obviamente la cuestión monetaria tiene que ver con la inflación y también lo fiscal y las tarifas, pero esos movimientos inflacionarios tienen origen en un problema distributivo», comentó el exministro de Economía.

«El aumento de la tasa de interés es inflacionario y recesivo a la vez. El ministro de Economía, Martín Guzmán, en su momento institucionalizó el acuerdo con el FMI en lugar de negociar y esto hizo que el salario pierda cada vez más puntos. Si uno mira la historia argentina, los acuerdos con el Fondo son inflacionarios», explicó el extitular de la Anses.

«Impulsar una devaluación hoy no termina de resolver nada, porque vas a tener la misma dinámica en un escalón más bajo. Los famosos dólares diferenciales (dólar soja y malbec) parecían medidas transitorias para fortalecer las reservas, pero esto no sucedió por distintos motivos y estamos asistiendo a una dinámica que no es positiva. La suba de las tasas de interés no es una buena medida para resolver el problema especulativo de quienes pretenden tener dólares«, explicó Boudou.

Intervenir en la puja distributiva a la que hace mención el economista y dirigente político se hace a través de la quita de riqueza a ciertos sectores de la población (ricos y grandes empresas) con impuestos para redistribuirla hacia otros estratos sociales donde el capital no llega de forma abultada como en el caso de los trabajadores informales y la clase media y baja.

«Habría que hacer un fideicomiso con los bancos privados y que se usen esos fondos para prestamos en el sector productivo con tasas de interés muy subsidiadas. Si esos fondos se asignaran a inversiones en vivienda ahí tendrías la posibilidad de salir de uno de los problemas», concluyó el dirigente peronista sin tapujos.

* Para www.elintransigente.com