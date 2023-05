Dionisio Scarpín: "Vamos a ganar la interna y el resto nos va a acompañar"

En diciembre pasado, el exintendente de Avellaneda y actual senador nacional Dionisio Scarpín se lanzó a la carrera por la gobernación. Ya en aquel momento avisó que si Carolina Losada se presentaba para esa misma categoría, él se bajaría para acompañarla, que fue lo que ocurrió. Finalmente es el primero en la lista de diputados y diputadas provinciales. ¿Guardó los escarpines con los que generó revuelo, o les dará un nuevo uso en la campaña que arranca? Contó cómo se prepara para una interna súper competitiva contra otro radical y dos socialistas para conducir la Cámara baja en el parlamento provincial.

-¿Corrió riesgo el armado de la lista en algún momento de la negociación del viernes?

-No, y nosotros quedamos muy conformes con la lista que armamos. Logramos incluir diferentes partidos, además de la UCR está CREO del intendente Pablo Javkin, el partido de Betina Florito, el PRO, el GEN. Tenemos muy buena representación partidaria y también territorial, que era un desafío. ¡Que alguien me diga si alguna vez no costó armar una lista de diputados! Siempre cuesta sobre todo cuando uno quiere dar participación a muchos partidos y que tenga representación territorial. La negociación fue un proceso respetuoso y resultó bien, que es lo más importante.

-Usted primero se había lanzado a gobernador, ¿cómo fue el cambio de estrategia?

-Carolina (Losada) si gana la gobernación va a necesitar alguien de confianza y con experiencia en la Legislatura. Todo proceso de transformación que queramos impulsar en la provincia va a necesitar el acompañamiento legislativo, con aprobación de leyes importantes. Ella y todo su equipo confiaron en mí para llevar adelante esa tarea. Obviamente, ante una propuesta así uno no puede decir que no, porque lo más importante para mí y para todo el equipo es mejorar la provincia de Santa Fe. Tranquilamente podría haberla rechazado y quedarme en el Senado de la Nación, pero evidentemente Santa Fe está mal y tenemos que poner nuestro granito de arena para lograr un cambio real en la provincia.

-Se habló mucho de la posibilidad de que la suya sea una precandidatura testigo. ¿Si gana, asume el cargo?

-Por supuesto. Eso lo dicen los que no quieren que yo compita porque saben que les voy a ganar.

-Le toca competir en la interna con otro radical, José Corral y con dos socialistas, Clara García y Antonio Bonfatti. De todos, ¿con quién cree que va a disputar más votos?

-Creo que con el radicalismo, con Corral, porque sabemos que el PS tiene su caudal de electores, que los acompaña, aunque ha quedado demostrado en las últimas elecciones que ese porcentaje va bajando. Es una interna muy competitiva, estamos hablando de un exgobernador, de la mujer y compañera de camino y de trabajo de otro exgobernador y de un intendente de dos períodos en Santa Fe.

-La campaña de los escarpines fue de alto impacto. ¿Se viene algo de ese tenor ahora?

-Veremos. Ahora tenemos que acoplarnos a la campaña por la gobernación.

-¿Por qué el electorado debería votarlo a usted?

-Porque representamos lo nuevo. Con una forma de hacer política y de gestionar los recursos públicos de todos los santafesinos de manera diferente y es eso lo que queremos representar. Estamos convencidos que vamos a ganar la primaria, vamos a encabezar la lista de diputados para la general y estamos muy confiados también que le podemos ganar al gobernador Omar Perotti.

-¿El que pierde acompaña?

-Sí, por supuesto, sin dudas. Eso estuvo claro desde el inicio. Tanto en la categoría de gobernador como de diputados, el que gane obviamente va a tener un liderazgo y los otros van a acompañar o acompañaremos nosotros. Tenemos mucha fe que vamos a ganar y que los demás nos van a acompañar como fue en el 2021.

Con informacion de Letra P, sobre una nota de Gabriela Albanesi.