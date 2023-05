Tamara Pettinato habló de la salud de su hermano Felipe, a un año de la trágica muerte de Melchor Rodrigo

El martes se cumplió un año desde aquel 16 de mayo de 2022 cuando, por la noche ocurrió un incendio en el departamento de Felipe Pettinato, ubicado sobre la calle Aguilar al 2390, en el barrio de Belgrano. Durante ese hecho, murió Melchor Rodrigo, un médico amigo del hijo del conductor y músico Roberto Pettinato.



A raíz de este episodio, por el que fue acusado de homicidio culposo, Felipe fue internado en la Fundación Eira, una clínica de recuperación de adicciones de la localidad bonaerense de Tortuguitas, para someterse a un tratamiento de rehabilitación. A un año de iniciada su recuperación, su hermana Tamara habló al respecto y reveló cómo continúa la vida de su hermano.



En diálogo con Intrusos, el programa que conduce Flor de la V por América, la panelista expresó: “Estamos llevando la situación con la familia, el tratamiento viene bien, no pensamos en que justo se cumple un año (de la muerte de Melchor Rodrigo), nosotros intentamos seguir adelante con nuestra vida, no llevar una cuenta de ese momento y él (por Felipe) sí está bien. Intentando no pensar cómo fue ese día”, comenzó diciendo Tamara, antes de hablar de la salud de su hermano.

“Él está bien, está en esa etapa que sale algunos días. Lo lógico por lo que van pasando todos los que se internan cuando ya llevan un año limpios. Él cumple un año limpio”, señaló Tamara haciendo referencia a que el joven llevaba ese tiempo sin consumir estupefacientes.

En ese momento el notero le consultó a Pettinato si creía que su hermano se iba a recuperar y cómo se sentía al respecto. “Si fe tenía, siempre, la verdad uno nunca se rinde pero bueno tampoco es algo que festejo porque es una enfermedad crónica, de por vida. No es que pasó un año y listo. está curado, está todo bien. Es una alegría que llevás con prudencia”, enfatizó Tamara sobre cómo se fueron acompañando como familia.

“Es una etapa tranquila, el también está tranquilo. Lo que expresó en sus redes y yo lo compartí con su permiso”, continuó la panelista, en referencia al posteo publicado días atrás con motivo del cumpleaños número 30 de su hermano, en el que se había mostrado “agradecido a la vida”, a un año del incendio en su departamento. “Es una etapa tranquila, pero solo por hoy. Ese es el lema”, cerró Tamara, resumiendo cómo transita la familia este momento.

El mensaje que la columnista de Un día perfecto (Metro) había hecho público con el consentimiento de su hermano: “Las drogas se habían apoderado de mi vida, no podía vivir con ellas o sin ellas... fue muy triste cómo decidí a último momento prender el teléfono y aceptar juntarme con mi familia, después de haber dormido tres días y con una nueva megadosis de por medio”, escribió Felipe- Y agregó: “Me apena verme a los ojos y recordar que había perdido la esperanza, no podía elegir pero creía que iba a morir drogado. Le pedía perdón a mi hija. Pero hoy elijo vivir limpio, se lo puedo demostrar. Ya no vivo de la culpa, sino del amor ¡Gracias!”.

A un año del trágico hecho

El 16 de mayo de 2022, el fuego arrasó con gran parte de lo que había en el interior de la unidad “F” del piso 22 de la torre emplazada en Aguilar 2390. El incendio se desató en el interior del living comedor y las llamas rápidamente se propagaron a los demás ambientes, que quedaron cubiertos de hollín. Las fotos del interior del lugar tras el siniestro mostraron los destrozos en la cocina, el baño y el balcón. Sólo pareció salvarse una habitación.

Los resultados preliminares de las pericias realizadas por efectivos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que cooperaron con sus pares de la Policía Federal Argentina (PFA), señalaron que el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”.

Con informacion de Infobae.