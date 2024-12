La fuerte crítica que recibió Messi tras la nominación al premio The Best: "Es una vergüenza"

Durante los últimos días, desde la FIFA dieron a conocer a todos los futbolistas nominados a los premios The Bestpara determinar quién fue el mejor de la temporada 2024, algo que también ocurrió con los entrenadores. Y entre tantas figuras, aparece la de Lionel Messi.

Tras conseguir su segunda Copa América con la Selección Argentinay también la Supporters’ Shield con la camiseta de Inter Miami, luego de ser el equipo que más puntos obtuvo a lo largo de la etapa regular de la MLS con 74 puntos, el rosarino recibió algunas críticas. Sobre todo en Europa. Y si bien aparecieron algunos halagos, del otro lado del Atlántico hay muchísima indignación.

El periódico español Marca fue al hueso y aseguró que “la FIFA ha dado a conocer a los futbolistas nominados para los premios The Best en su edición del 2024. Es así como llama la atención que el legendario delantero argentino, Lionel Messi, aparezca en la lista”. Mientras tanto, en AS solamente cuestionaron “¿por qué está Lionel Messi entre los nominados al premio The Best 2024 de la FIFA?”. Si bien brindaron argumentos estadísticos respecto a lo que fue su temporada, quien no tuvo pelos en la lengua fue el periodista de El Chiringuito, Edu Aguirre.

“Llevamos haciendo homenajes a Messi por ganar un mundial, es una vergüenza. Esto es una falta de respeto para la gente que sigue al fútbol. Lautaro Martínez ganó la Copa América, fue el mejor de la selección argentina y no está”, expresó el periodista español tras conocer la nominación de la Pulga.

El ex FC Barcelona buscará su cuarto galardón desde que se entrega el premio The Best al mejor futbolista del mundo de cada temporada, pero así como los hinchas lo adoran, desde diferentes medios de comunicación se sorprendieron por su presencia, principalmente por la poca competencia interna que tiene el fútbol estadounidense. Y así fue como también el periodista Antonio Laje, en La Nación, disparó contra el 10.

“Messi, Scaloni y el Dibu Martínez, los tres están nominados a los premios The Best. Uno más para Messi, que ni lleva la cuenta de la cantidad de premios, con la suerte de su museo que tiene en su casa… Messi está jugando en una liga que no tiene repercusión, cuando ya pasó el Mundial. Aunque jugó la Copa América, al final hay que recordar también eso”, destacó Laje sin ningún tipo de tapujo.

TODOS LOS NOMINADOS EN THE BEST

Mejor jugador

Dani Carvajal(España), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Alemania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (Francia), París Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (España), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (España), Manchester City

Toni Kroos (Alemania), Real Madrid (retirado)

Vinícius Jr. (Brasil), Real Madrid

Mejor entrenador

Carlo Ancelotti (Italia), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

Luis de la Fuente (España), España

Pep Guardiola (España), Manchester City

Xabi Alonso (España), Bayer Leverkusen

Mejor arquero

Andriy Lunin (Ucrania), Real Madrid

David Raya (España), Arsenal

Ederson (Brasil), Manchester City

Emiliano Martínez (Argentina), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (Italia), París Saint-Germain

Mike Maignan (Francia), AC Milán

Unai Simón (España), Athletic Club

Premio Puskas

Walter Bou (Lanús vs. Tigre)

Al Haydos (Selección de Qatar vs. China)

Terry Antonis (Melbourne City vs. Western Sydney Wanderers)

Yassine Benzia (Argelia vs. Sudáfrica)

Michael Chirinos (Costa Rica vs. Honduras)

Federico Dimarco (Inter vs. Frosinone)

Alejandro Garnacho (Manchester United vs. Everton)

Mohammed Kudus (West Ham vs. Friburgo)

Omedi (KCCA vs. Kitara)

Onauchu (Trabzonspor vs. Konyaspor)

Philogone (Rotherham United vs. Hull City)

Cuándo es la gala de The Best 2024

Aunque aún no se confirmó fecha exacta ni sede, la ceremonia suele tomar lugar a mediados de enero, por lo que se espera que esta edición se lleve a cabo en aquel mes de 2025.

Fuente: bolavip