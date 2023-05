Maximiliano Pullaro: "Santa Fe puede cambiar"

Ante una Sala Moreno colmada en la ciudad de Santa Fe, y en un acto que se transmitió vía streaming por distintas plataformas, los candidatos de “Santa Fe Puede” para las PASO del 16 de julio presentaron su propuesta. Se trata de Maximiliano Pullaro para gobernador; Chuchi Molina para la intendencia; José Corral en Diputados; Silvina Cian para el Concejo y Virginia Coudannes para el Senado, que estuvieron acompañados por la candidata a vicegobernadora, Gisela Scaglia.

“Todos los que estamos acá tenemos la convicción y toda fuerza para hacerlo: vamos a hacernos cargo de todas las demandas que hoy nuestras vecinas y vecinos exigen”, señaló Chuchi Molina, quien subrayó que “tenemos un desafío bien concreto: poner en orden la ciudad”. Además de anticipar el trabajo codo a codo junto a Maximiliano Pullaro en el tema seguridad, enfatizó que “desde el Municipio vamos a controlar la calle, el espacio público, iluminar, evitar usurpaciones, incorporar la última tecnología para monitorear lo que pasa en la ciudad, tomando modelos exitosos en prevención como el de la Ciudad de Buenos Aires”

Para la candidata a la intendencia “hoy a Santa Fe le falta un rumbo: vamos por la ciudad del futuro; una ciudad ordenada, moderna, eficiente, sustentable, con oportunidades, que aproveche el talento y el conocimiento de la gente”. Y enfatizó que “para esto se necesita un proyecto, un equipo y un liderazgo, gente que tenga ganas de hacer cosas y que esté dispuesto a darlo todo 24x7, y eso es lo que representa todo este equipo”, concluyó.



A su turno, Maximiliano Pullaro remarcó que “nuestra propuesta para los santafesinos es la más sólida. José Corral sabe muy bien lo que significa gobernar la ciudad de Santa Fe; fue el único intendente reelecto y además fue el último candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Es la persona indicada para ganarle a Omar Perotti la categoría de Diputados y es un honor que nos acompañe en este nuevo desafío juntos. Además de eso, estoy seguro que la Chuchi Molina va a ser la primera mujer en hacerse cargo del Ejecutivo en la ciudad y junto a ella vamos a trabajar para mejorar la seguridad, la educación, la eficiencia de la gestión y vamos a impulsar los sectores productivos. Santa Fe puede”, concluyó.

Por su parte, José Corral apuntó que “tengo un compromiso con La Capital. Conozco cada necesidad, cada sueño, cada proyecto de la ciudad de Santa Fe y de su zona”, y aseguró que “este equipo va a llevar la voz de La Capital al gobierno provincial”.

El candidato a diputado provincial remarcó que “mi adversario es Perotti, que quiere esconderse en la Cámara de Diputados después de un gobierno de promesas incumplidas”. Y aseguró que “Maxi tiene el carácter y el conocimiento para gobernar Santa Fe, y nosotros lo vamos a respaldar desde la Legislatura”.

Silvina Cian, candidata al legislativo local, resaltó que “lo más importante para mí es ser puente entre las demandas de los vecinos y el Concejo, ante la falta de respuestas. Me comprometo a eso, porque no puede ser que hoy los vecinos presenten notas y no tengan respuestas”, y recordó que como comunicadora “recorrí durante años la ciudad: conozco a su gente, sus pedidos, sus necesidades”. Y se mostró muy orgullosa de “integrar el equipo con Maxi, con José, Gisela y Virginia, y especialmente con Chuchi: es la hora de las mujeres en esta ciudad que cumple 450 años. Nos toca a nosotras poner en marcha a la ciudad. Tenemos mucho que aportar, tenemos mucha sensibilidad”, remarcó.

La precandidata a senadora por La Capital, Virginia Coudannes expresó que “es necesario que en el Senado haya alguien que esté 100% abocada a la tarea, que se tome las cosas en serio, porque las problemáticas del Departamento no son para trabajarlas en los momentos libres”. Y apuntó: “El Senado necesita una representante que esté en territorio, que recorra, que no sólo ingrese proyectos legislativos, sino que articule en función de las problemáticas de cada una de las localidades y del departamento en su conjunto con el gobierno provincial, comunicando y rindiendo cuentas de lo que hace”.

Por su parte, la candidata a vicegobernadora, Gisela Scaglia, resaltó que “Maxi Pullaro va a ser un gran gobernador. Estoy segura que los santafesinos lo van a acompañar porque la provincia no da más. Santa Fe está abandonada; requiere de medidas urgentes en materia de seguridad y es el único que hoy sabe lo que hay que hacer, que tiene un plan, que no improvisa y que además en los primeros 10 días va a tomar decisiones que la provincia necesita en materia de seguridad, de educación, de salud y de infraestructura”, concluyó.

