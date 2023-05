José Luis Espert contra Sergio Massa: “Puede ser que a él le explote todo esto”

El diputado nacional y precandidato presidencial de Avanza Libertad José Luis Espert apuntó este sábado contra el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Fue al dejar abierta la posibilidad de que “a él le explote todo esto”, en referencia a la crítica situación económica de la Argentina. Asimismo, planteó que habría que “instituir el juicio por mala praxis económica para toda esa gente que repite los mismos errores”.

“No me parece que Massa esté haciendo las cosas bien como para pensar que todo explota si se va. También puede ser que a él le explote todo esto”, manifestó Espert en declaraciones a CNN Radio. Y agregó: “Para evitar una explotación, que es lo que va a ocurrir si esto no cambia, he sugerido medidas de política económica concretas, que, sumadas a un adelantamiento del FMI, más apoyo político, podrían encauzar esto y pavimentar el camino para el próximo Gobierno”.

En esta línea, el economista liberal reprochó: “Me parece increíble que el kirchnerismo esté haciendo lo que ha criticado de otros gobiernos, con algún toque liberal como ha sido el de (Carlos) Menem o (Alfredo) Martínez de Hoz en el pasado. Pero esto de endeudar el país externamente, colocar deuda externa para financiar un dólar insostenible, en este caso con brecha, ya lo hemos hecho y siempre terminó mal. No puede ser que otra vez volvamos a hacer lo mismo”, lamentó.

Fue así que sugirió: “Creo que hay que instituir el juicio por mala praxis económica para toda esa gente que repite los mismos errores que ya sabemos que van a terminar muy mal y si no se endereza pronto que no puedan ejercer más la función pública porque experimentan con los argentinos como si fuéramos ratas de laboratorio”.

“Ya se hizo esto de endeudar al país con el exterior para financiar un dólar atrasado”, reiteró. Y contempló: “Entonces no depende de si está o no está Massa. Si seguimos haciendo esto, vamos a terminar mal”. “Por eso yo he propuesto tres cosas que debería hacer este Gobierno, y de paso paga el costo político del desastre que ha hecho”, dijo Espert.

Y pasó a detallar: “Eliminar por completo el cepo cambiario, unificar al mercado cambiario, dejar al dólar completamente libre”. “Para que eso no implique una explosión cambiaria y de precios, dos medidas adicionales: congelamiento total del gasto público en pesos y que el Banco Central deje de emitir dinero para financiar el Estado”, complementó el referente de Avanza Libertad.

Espert sostuvo que así, “más la liberación del mercado de cambio, se empieza a pavimentar el camino para el próximo Gobierno. Asumiendo que este Gobierno ha perdido la guerra contra la inflación”. “Este es el costo de este Gobierno por haber perdido la guerra contra la inflación, y está intentando perderla por menos, endeudando al país para financiar un dólar atrasado”.

“Si el Gobierno hace esto y si la oposición lo apoya, el Fondo Monetario Internacional sería capaz de adelantar los fondos”, dijo Espert, en un claro mensaje a la fuerza opositora. No obstante, advirtió: “Pero no veo al FMI adelantando fondos sin un programa que enderece un poco este desastre de precios al cual vamos”.

Con información de www.elintransigente.com