Aníbal Fernández contra La Cámpora por el 25M: «No tengo por qué pararme en una grada y que decidan si puedo pasar o no»

Aníbal Fernández puso su confianza en que el Frente de Todos conseguirá acordar candidatos para las PASO y, de esa manera, tener una elección que acomode liderazgos. El ministros de Seguridad insistió en que las internas dentro del espacio debe discutirse por medio del voto popular y no por decisiones personales de un puñado de dirigentes.

El ex intendente de Quilmes, aunque remarcó que hay poco tiempo para definir candidaturas, sostuvo que habrá concordancia en el peronismo: «Lo cimientos van a ir acomodándose. No queda mucho tiempo, solo 24 días. En una semana, 10 días debemos tener las posiciones asumidas. Lo veo muy competitivo al espacio«, explicó en C5N.

Por otro lado, se despreocupó por los movimientos que hagan las demas fuerzas políticas: «No me preocupo por ellos, me preocupo por nosotros. ¿Qué tenemos para ofrecer nosotros? Hay cosas que nos tocaron vivir que tenemos que remediarla, sobretodo la que está de la puerta para adentro que es la inflación», argumentó Aníbal Fernández.

El funcionario descartó que la inflación sea un problema determinante para que el Frente de Todos quede relegado en las próximas elecciones: «Yo espero que no. Nadie duda que no ha sido por gastar en cosas de locos y gastar plata donde no correspondía. Se conoce de sobra que no ha sido por ese tema», manifestó el ministro de Seguridad.

Como cierre, Aníbal Fernández admitió que no fue invitado al acto que realizó Cristina Kirchner en Plaza de Mayo el pasado jueves cuando se conmemoró el 20 aniversario de la asunción de Néstor Kirchner: «No me invitaron. Soy un militante del Frente de Todos. No tengo por qué pararme en una grada y que La Cámpora diga si puedo entrar o no puedo entrar«, concluyó.

