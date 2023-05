Empezó la “batalla final” entre Larreta y Bullrich

“Había que dar vuelta la página”. Esa frase la dijo un armador político larretista al referirse a la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de anunciar ayer que Jorge Macri será el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de unidad en el PRO. El ministro de Gobierno se enfrentará en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a Martín Lousteau, senador nacional de la UCR. La definición ordenó la oferta electoral de Juntos por el Cambio (JxC) en CABA De todos modos, aún persisten una serie de interrogantes que se deberán develar antes del 24 de junio, fecha en la que los partidos políticos tiene que presentar las candidaturas ante la Justicia.

La definición de la candidatura porteña era, acaso, la de mayor relevancia para JxC. Especialmente para el PRO, cuya casa matriz está en la Ciudad. Tras esta resolución, Rodríguez Larreta considera que es un “tema cerrado” y apostará esta mañana a encabezar una foto de unidad y volumen político. Será al mediodía, cuando anuncie una serie de medidas destinadas a rebajar impuestos a los porteños. Lo hará en Uspallata, sede del Gobierno de la Ciudad, rodeado de su gabinete y de los precandidatos a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC). Jorge Macri y Graciela Ocaña confirmaron su presencia. Martín Lousteau está invitado y no descarta asistir. En cambio, los liberales Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán no dieron indicios sobre si participarán. El diputado nacional, en las filas del bullrichismo, está casi descartado que se acerque.

La disputa llevó al máximo la tensión interna entre Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. El ex Presidente encabezó la facción que pugnaba contra el larretismo. Patricia Bullrich y los Halcones del partido se concertaron detrás de Macri y consideraron que no debía haber hesitación alguna respecto a que el PRO tenía que permanecer al frente del Gobierno porteño.

Macri entiende, aún hoy, que Larreta tiene un acuerdo político con Lousteau y el radicalismo porteño y que eso lo motivó a allanar el camino para que el ex ministro de Economía pueda triunfar en la Ciudad. El macrismo sostiene que detrás de esa idea está la ambición de presidencial del jefe de Gobierno porteño. El larretismo niega de forma pétrea esa hipótesis.

No obstante, Rodríguez Larreta consideró una traición que Jorge Macri se fotografiara en octubre pasado con Bullrich, principal rival en la interna presidencial del PRO. Si bien hubo idas y vueltas, la relación política entre ambos no volvió a ser la misma tras ese episodio. De hecho, el larretismo sacó a tres candidatos de su riñón a la cancha, como forma de horadar al primo del ex Presidente -y por elevación el propio Macri-. El último sobreviviente de esa lista era Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad y leal al alcalde porteño. Ese plan se terminó ayer, con el alzamiento formal de Jorge Macri como el candidato único.

Quirós quedó herido, aunque en público mostró respeto y cautela. El médico siente que fue instrumento de una negociación política cuyo final estaba escrito. El 15 de mayo, Macri, Bullrich, Larreta y María Eugenia Vidal acordaron en una reunión que el PRO tendría un solo candidato porteño y surgiría del resultado de tres encuestas que sondearían al ministro de Salud y al primo del ex Presidente. Los halcones del PRO -incluso algunos operadores larretistas- analizaron que las encuestas se trató de un bluff político con el que Larreta preparó el terreno para bajar a Quirós. “Ni ahí”, refutó un dirigente histórico del PRO y aseguró: “El propio Fernán no hubiera aceptado bajarse si era así”.

Quirós bajó su candidatura anoche, a las 20. Lo hizo mediante una carta que publicó en sus redes. “Como les comunicó Horacio, Jorge tiene en las encuestas tomadas una intención de voto muy consolidada y yo una potencialidad muy auspiciosa”, reconoció el sanitarista y sostuvo: “Confío en el liderazgo de Horacio y en la determinación de Jorge para seguir mejorando la calidad de vida de los argentinos y los porteños”.

El alcalde porteño confía en la orfebrería política que trazó. Su fin final es se presidente de la Nación. “Horacio quiere llegar a la Casa Rosada y para en ese camino no se pude quedar bien con todo el mundo”, se sinceró ante este medio un operador político que whatsappea con Larreta. Parte del secreto de la ecuación política a la que apuesta el jefe de Gobierno está en la provincia de Buenos Aires: ceder a respaldar a Jorge Macri en la Ciudad, analiza, lo tributa en no compartir a Diego Santilli como candidato a gobernador bonaerense. El larretismo evalúa que la fórmula Larreta-Santilli en la madre de todas las batallas será “determinante” en una interna pareja contra Bullrich. “Con el Colo, en la primera y en la tercera sacamos una ventaja cómoda”, detallan en Uspallata 3160.

En el macrismo y el bullrichismo vivieron la decisión como una “derrota” de Rodríguez Larreta. “Tiró la toalla”, apuntó en diálogo con este medio un dirigente de esas huestes. Macri y Bullrich evalúan que el jefe de Gobierno tensó la cuerda y, al final, cedió. En la Coalición Cívica apostaron todas las fichas a la candidatura de Quirós. Elisa Carrió, de hecho, le puso el cuerpo hasta el último minuto a la campaña del médico. El alcalde porteño se comunicó el fin de semana con la ex diputada nacional para transmitirle la decisión. La dirigente acató la resolución, pero no quedó satisfecha. “Es una muestra de debilidad de Horacio”, analizó un dirigente de la CC. “Nos queda un trago amargo”, concluyó la misma fuente ante este medio.

El ex Presidente, aunque no será candidato, estará activo durante toda la campaña. La semana pasada regresó de Europa y ayer tuvo su primera recorrida en clave electoral: viajó a Tucumán a respaldar a los candidatos a gobernador y vice de Juntos por el Cambio en esa provincia, Roberto Sánchez y Germán Alfaro; habló con los medios y presentó su libro. En relación a la disputa porteña, celebró que su primo fuera ungido. Macri jugará fuerte en la interna porteña para que Jorge Macri se imponga ante Lousteau.

Resuelta la candidatura, en los próximos días JxC deberá lidiar con el armado de las listas legislativas en la Ciudad. Tanto para candidatos a diputados nacionales como a legisladores y comuneros porteños. No será fácil. Otra incógnita será los candidatos a vicejefe de Gobierno porteño. En la Ciudad, los candidatos a alcalde porteño tiene la posibilidad de designar a sus compañeros de fórmula luego de la PASO. Tanto Jorge Macri como Lousteau coquetearon políticamente con Soledad Acuña, ministra de Educación porteña. La funcionaria, no obstante, ha deslizado en privado que no la seduce del todo tal cargo. El larretismo, sin embargo, insiste en caso de imponerse el primo del ex Presidente, moverán fichas para colocar al vice.

La coalición tiene múltiples partidos, todos pretenden espacios de poder, y los lugares para repartir son limitados. A eso se suma que por la interna entre Larreta y Bullrich, el frente irá a las PASO con, al menos, dos listas parlamentarias. Tal esquema exige un riguroso reglamento electoral para fijar pisos y criterios para integrar las listas luego de las primarias. Es casi un hecho que sala de heridos políticos de JxC crecerá rumbo al 24 de junio.

Fuente: Infobae