Nadie hace nada, solo nos queda rezar o llorar

Una nueva muerte a raíz de un accidente de tránsito enluta a Rafaela. Una nuevamente que se suma a la larga lista. Estamos cansados de pedir que el estado municipal tome las cosas con responsabilidad y haga lo que tenga que hacer para procurar dar respuesta a una problemática que data de mucho tiempo pero que últimamente recrudeció de una manera inusual.

En Rafaela se da el combo perfecto: Un estado absolutamente ausente y despreocupado, que no se anima a tomar las medidas qué hay que tomar por miedo a perder votos, la incapacidad de los funcionarios de gobierno que ocupan cargos por amiguismos o intereses políticos pero no por que sean entendidos y preparados en la materia, y por supuesto la irresponsabilidad de los conductores , tanto de automóviles como de motos, que no respetan nada, que están impregnados de soberbia .

Rafaela es soberbia y que nadie se asuste en decirlo, que nadie tenga miedo o mire para otro lado.

Quienes manejan vehículos de gran porte en muchos casos no respetan nada y los gobierna la impunidad, las motocicletas hacen lo que quieren y trasgreden todas las normas de transitó posibles y el pensamiento “pueblerino” en muchas oportunidades juega en contra y con consecuencias lamentables.

Es necesario que desde la municipalidad se llevan a cabo campañas serias y responsables, a lo largo del tiempo y sin condicionamientos políticos. Es necesario contratar a personas que sepan de que se trata y no poner a amigos o a funcionarios por conveniencia política. No es lo mismo saber hacer una pared que hacer una campaña de transita que prevenga accidentes y muertes.

Mientras los políticos sigan mirando para otro lado, mientras la sociedad siga teniendo miedo de hablar, mientras se siga en la postura de no respetar nada y mientras todo les siga dando igual, nada va a cambiar y seguramente vamos a seguir llorando las consecuencias de esta postura cobarde e inmoral.

En Rafaela casi nadie hace nada , somos pocos los que levantamos la voz sin medir consecuencias, es lamentable pero es así , es una vergüenza, solo nos queda rezar o llorar.