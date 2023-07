El lado oscuro de Barbie: los hallazgos más perturbadores de la icónica muñeca desde su creación

Barbie, la icónica muñeca que conquistó cientos de profesiones y en los últimos años se sumergió en las aguas de la inclusión social, renueva público entre las nuevas generaciones mientras que conecta con los nostálgicos millennials. Esto, gracias al furor generado a partir del nuevo live action, en el que la figura cuestiona su existencia y entorno en la utópica Barbieland.

Una línea argumentativa muy interesante y de la cual podrían desprenderse posibilidades menos amables. Por ejemplo, un giro sorprendente podría ser enfrentar a Barbie con el mundo real, sin universos alternos, en el que se encuentra con el lado más perturbador y oscuro de su iconicidad.

Es en este punto cuando el mundo teñido de rosa pastel comienza a salpicarse con colores menos favorecedores para la fantasía como el rojo púrpura: si bien la tendencia Barbiecore acaparó a las redes sociales y la mercadotecnia en la actualidad, se sabe que desde hace tiempo, el uso de Barbie como “musa” para algunos artistas alimenta el morbo y la imaginación de quienes prefieren verla en situaciones poco recomendables para niños y ciertos públicos sensibles.

Corta se queda la versión que reza que su creadora Ruth Handler se inspiró en la polémica muñeca alemana, Bild Lilli, frente a los siguientes hallazgos, que muestran las peores versiones de la muñeca más famosa del mundo, e incluso, algunos temas que demuestran que el mundo utópico de Barbieland, estuvo lejos de ser desde el primer minuto de rodaje de la película.

Barbie y su versión infanticida en Los Sims 4

A partir del famoso juego de simulación social, un YouTuber “celebró” el estreno mundial de la película de una forma muy particular. Recreó a Barbie con una versión genérica de los avatars disponibles en la versión de Los Sims 4, con el ánimo de poner en marcha una misión perturbadora: lograr que la muñeca asesine a todos los niños del barrio virtual.

Durante este tutorial de 45 minutos, el creador de contenido diseñó un perfil de Barbie con rasgos psicóticos, edificó una casa con una pileta imposible en forma de laberinto y procedió a crear vínculos con los nenes del barrio virtual, luego les invita a su casa y los encierra en una parcela para finalmente asesinarlos por ahogamiento.

“El lado oscuro de Barbie”: el proyecto fotográfico más decadente

En los últimos años, varias capitales del mundo fueron sede de espectaculares exposiciones en las que Barbie se muestra como un referente de la cultura pop infantil y como un irrefutable referente de la moda. Sin embargo, esta icónica figura también ha sido utilizada como “musa” para iniciativas artísticas alejadas de su característica inocencia.

Una de esas artistas es la sudafricana Mariel Clayton, quien creó a partir de 2011 las muestras fotográficas “El lado oscuro de Barbie”, “Sillabary”, “25 habitaciones” e “Hystoria”. Allí, la sonriente figura protagoniza situaciones impensadas en las que, por lo general, su novio Ken es la víctima preferida. Son imágenes de alto contenido violento y sexual.

A pesar de la popularidad de este trabajo y que involucra a la muñeca, Mattel nunca emprendió acciones legales contra la artista.

El estremecedor libro que inspiró la película “Barbie”

Greta Gerwig, la cineasta que conceptualizó y dirigió este live action, reconoció en una entrevista reciente a la revista Vogue que basó la trama de la película en un libro que marcó su infancia, Reviviendo a Ofelia (Mary Pipher, 1994).

La adolescencia es el tema central en el cual se desarrolla la trama literaria. En medio del relato se abordan temas como los trastornos alimenticios y el suicidio, a modo de reflejar las consecuencias directas de la presión social que viven las jóvenes para acercarse a los estereotipos de belleza que imperan en la sociedad actual.

Las ediciones de Barbie más macabras que se pueden encontrar en Internet

Además de su versión mundialmente conocida, con rasgos angelicales, medidas imposibles para las proporciones humanas y un halo inocente inconfundible, otras versiones que “se venden por separado”, fascinan a un público alterno, que prefiere ver a Barbie desde una perspectiva mucho menos común

En webs como Reddit y algunos sitios dedicados a los creepypastas, es posible hallar fotografías de la figura reversionada como cadáver, zombie, o una adaptación del personaje Freddy Krueger. Quizás, de todas estas presentaciones, la única que sí salió al mercado y que mayor aceptación tuvo, fue la Barbie catrina, adornada como las tradicionales calaveras coloridas mexicanas, presentes en la celebración del Día de los Muertos.

“Barbie Girl”, la canción que enfrentó al grupo musical Aqua contra Mattel

Tal como sucedió con algunas bandas ochenteras que en los últimos años experimentaron el resurgimiento de sus canciones más icónicas, el grupo danés Aqua tuvo la misma suerte. En fecha reciente, sus integrantes Lene Nystrøm, y sus compañeros René Dif y Søren Rasted se dirigieron a su base de leales fanáticos para agradecer la histórica cifra alcanzada de un billón de visualizaciones en la plataforma YouTube, como parte del fenómeno de Barbie, la película.

Sin embargo, el renacimiento de la canción más recordada del álbum Aquarium, viene revestido de amargos recuerdos. A finales de los años 90, Mattel recurrió a la Justicia para demandar a la banda, luego del lanzamiento del sencillo Barbie Girl por “sexualizarla” y arrastrar críticas sociales dentro de un universo de juguete. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de los músicos al no encontrar suficientes elementos para considerar la falta.

Sin embargo, el ida y vuelta entre juzgados duró varios años. Incluso, la agrupación se disolvió desde el 2001 hasta el 2008, cuando decidieron retomar. Si bien la batalla legal culminó en 2002, se cree que el desgaste psicológico que sufrieron los artistas durante la querella judicial, fue la principal causa que generó la disolución de la banda.

Mattel nuevamente al ataque: la escena que pidió eliminar del live action de Barbie

Si algo siempre caracterizó a la trasnacional juguetera, es que no escatima esfuerzos en arremeter legalmente contra aquellos a quienes considere no respetan el espíritu de su activo más icónico. Por ello no es de extrañar que Mattel tuviera ciertas divergencias con la cineasta Gretta Herwig, durante el rodaje del proyecto cinematográfico.

En una reciente entrevista con la revista estadounidense Variety, la directora reconoció que los rumores sobre roces con Mattel eran ciertos y además, la empresa pidió remover una escena del film, pero tanto ella como la actriz Margot Robbie dieron un rotundo no a la solicitud.

Extrañamente, la secuencia de la discordia no tuvo que ver con la interpretación irónica de su junta directiva, u otras que podrían resultar incómoda. La elegida fue una en la que el personaje principal comienza a llorar en una parada de colectivo sobrepasada por sus experiencias en el mundo real. De pronto, la muñeca ve a una anciana sentada a su lado y le comenta que es muy hermosa. A este gesto, la mujer solo contesta: “Ya lo sé”.

No queda claro exactamente por qué Mattel eligió justamente esta escena, pero la propia Gretta defendió el hecho de que la anciana es Ann Roth, una reconocida diseñadora de vestuario dentro de la industria del cine. Honrar su trayectoria al lograr que la propia muñeca Barbie la elogie, es un tributo único. “Para mí esa escena es el corazón de la película. Si la quitase no sabría por qué razón estoy haciendo esta película”, afirmó

Fuente: TN