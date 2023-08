El gobierno nacional sube el piso de Ganancias a $ 700.000

Desde el Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa se anunció este jueves un nuevo alivio fiscal que comenzará a regir a partir de este mes.

Las nuevas regulaciones, que serán implementadas por decreto, establecen que solo pagarán el Impuesto a las Ganancias aquellas remuneraciones superiores a $700.875 al mes.

Además, se incrementan las escalas en un 35%, retroactivo a enero de este año. Desde mayo no pagan el tributo las remuneraciones brutas mensuales que no superan los $506.230, inclusive.

De esta manera para los sueldos brutos devengados a partir del 1º de agosto de 2023 no corresponderá retención alguna del Impuesto a las Ganancias cuando la remuneración bruta no supere los $ 700.875, inclusive.

Detalles

Hasta ahora, desde mayo de 2023 estaba vigente un piso que establecía que las remuneraciones brutas mensuales no debían superar los $506.230 para estar exentas del impuesto a las ganancias.

Según explicó Economía, se considerará la variación del Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) entre octubre de 2022 y febrero de 2023, que fue de 25,29%, y el aumento de este índice en un 38,45% durante marzo, abril, mayo y junio.

La primera medida, explicó un comunicado oficial, consiste en adicionar al “piso” exento del impuesto el 38,45% de incremento de RIPTE. En consecuencia, no corresponderá retención alguna del impuesto a las ganancias cuando la remuneración bruta no supere los $700.875 al mes. Si la remuneración bruta del mes está en el rango de $700.875 y $808.101, se computará una deducción especial incrementada.

Esta elevación permitirá que 300.000 trabajadores en relación de dependencia dejen de pagar el impuesto a partir de agosto, explicó Economía.





La segunda medida es el aumento de las escalas utilizadas para el cálculo del impuesto en un 35%, beneficiando a todos los trabajadores en relación de dependencia que tributan este impuesto. El incremento de las escalas se aplicará de manera retroactiva, y lo retenido de más entre enero y julio se devolverá en dos cuotas mensuales con los salarios de agosto y septiembre de 2023.

Ambas medidas se implementan a través de un Decreto que establecerá subir el piso del impuesto a las ganancias, y; encomendará a la AFIP a reducir la base para el cálculo de las retenciones del impuesto

Un millón de empleados

Total general 1.015.000

Ciudad de Buenos Aires 435.502

Catamarca 7.364

Chaco 4.257

Chubut 19.802

Córdoba 82.463

Corrientes 12.176

Entre Ríos 25.778

Formosa 8.443

Jujuy 9.204

La Pampa 12.372

La Rioja 6.047

Mendoza 36.448

Misiones 13.862

Neuquén 21.496

Río Negro 17.793

Salta 12.423

San Juan 12.126

San Luis 10.617

Santa Cruz 6.341

Santa Fe 78.395

Santiago del Estero 7.443

Tucumán 24.099

Con informacion de El Litoral.