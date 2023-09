Una elección de tercios en Santa Fe

Con una pelea por la gobernación prácticamente resuelta, la atracción en Santa Fe para las generales del domingo próximo pasa también por la categoría legislativa, donde el jefe de la Casa Gris, Omar Perotti, afronta una parada difícil. Reconocido por el propio oficialismo, hay un escenario de tercios contra la socialista Clara García y la mediática Amalia Granata. Final de bandera verde.

Perotti sufre las dificultades que no atravesaron sus dos antecesores, los socialistas Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, quienes pasaron de comandar el Ejecutivo a ganar la categoría legislativa y asumir luego la presidencia de la Cámara baja. El actual mandatario no la tiene sencilla. Para nada.



A Perotti lo afecta una saga de espinas: un clima de época no peronista, un gobierno nacional que no levanta ni tracciona, un desorden interno mayúsculo, donde cada tribu cuida su quinta en el PJ santafesino, y una imagen propia más que pobre en el ánimo del electorado rosarino, que ve que no cumplió con su eslogan de “paz y orden”.



El gobernador está solo, atado a su suerte, subido al tren de la gestión y su relato, de la venta de un peronismo productivista con anclaje en el interior y hacedor de obras a lo largo y ancho de la Bota. ¿Le alcanzará? Perotti hace su camino, casi distanciado del candidato a gobernador del oficialismo, Marcelo Lewandowski. Su decisión de votar a Javier Milei en un eventual ballotage presidencial contra Patricia Bullrich no hizo más que engordar el espesor que los separa.



Perotti tiene como principal rival a García. La socialista ganó una interna apretada y ahora tiene, tras ella, todo el apoyo del frente Unidos y de Maximiliano Pullaro en particular, el gran ganador de las PASO santafesinas. Aun con sus diferencias, matices y disímiles posturas en la arena nacional, la coalición opositora demuestra cohesión.

El propio Pullaro maneja encuestas que la tienen a García entre seis y siete puntos arriba de Perotti, con Granata pisándole los talones. Unidos le adjudica al perottismo una movida en redes sociales que procuró asociar a la mediática con Pullaro, como si compartiesen frente político. La placa permaneció solo unas horas en YouTube, porque la cuenta que lo distribuía no era verificada. Según el rastreo de Unidos, el perfil que invirtió para la viralización de la imagen es una empresa de pedigrée perottista, que ingresó al registro de proveedores de Santa Fe en febrero de 2020, tres meses después de la asunción de Perotti. Alcoyana-Alcoyana.

Lo de Granata merece un párrafo aparte. Aun distanciada y sin foto con Milei, la diputada provincial crece al captar una porción de voto bronca. Ella vende libertad inorgánica y logra una asociación simbólica con el dirigente más votado en las PASO de agosto, pese a que el candidato presidencial libertario no le levantó la mano. Perotti y García la miran de reojo y reconocen su crecimiento. En una provincia en la que Milei sacó 35 puntos, el experimento Granata es para seguirlo de cerca.

¿De dónde puede Perotti sacar más votos? Es otra pregunta que se impone. En julio, el gobernador fue el más votado en el nombre por nombre, pero en la comparativa por frentes el peronismo quedó debajo de Unidos. ¿Hay chances de que aquellos votos opositores que consiguieron José Corral, Bonfatti y Dionisio Scarpin en las PASO vayan ahora al rafaelino? Suena muy difícil. Suponiendo que contiene todos los sufragios de la interna peronista, ¿por dónde más puede comer el mandatario? ¿Sólo se aferra a que aumente la participación el domingo que viene? Con un aroma penetrante a cambio, ¿cómo logra Perotti vender continuidad?

Es su futuro lo que está en juego. Si García vence, meterá un pleno de dimensiones. Si Granata entra en el tercio, como se prevé en los distintos campamentos, será un bombazo. Perotti, que compite con el caballo del comisario, se juega mantenerse con vida en la política santafesina. Aspira a ser presidente de la Cámara baja desde diciembre, pero puede terminar como diputado raso.

Con informacion de Letra P.