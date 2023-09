Zelenski releva al ministro de Defensa, Oleksi Reznikov, tras 18 meses de guerra

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha anunciado este domingo que propondrá al Parlamento la destitución de su actual ministro de Defensa, Oleksi Reznikov, y que va a sugerir a Rüstem Umerov como sustituto. El anuncio, hecho en su discurso nocturno en vídeo a la nación, sienta las bases para la mayor reorganización de la defensa de Ucrania durante la guerra.

La destitución de Reznikov se llevaba fraguando meses, pues ya el pasado febrero el partido del presidente anunció que el ministro sería relevado por los casos de corrupción en contratos del ejército. En aquel momento, el interpelado dio una rueda de prensa en la que hizo balance de su año en el cargo, aseguró que dejaría tranquilo la cartera de Defensa y que el nivel de estrés que ha vivido durante la invasión rusa de Ucrania era “difícil de describir”. Reznikov no está acusado de haber cometido ninguna ilegalidad, pero ha admitido que él era el responsable último de su equipo.

La investigación por casos de corrupción fueron coordinadas por la Fiscalía General, los Servicios de Seguridad de Ucrania (SBU, órgano de inteligencia), el Ministerio de Interior y las oficinas estatales anticorrupción. A raíz de sus hallazgos, este mes de agosto y Zelenski ordenó el despido inmediato de todos los responsables regionales de los centros de reclutamiento militar. Ucrania ocupa el puesto 116 de 180 en la lista sobre corrupción de la organización Transparencia Internacional y acabar con ella es uno de los pilares del proceso abierto con la Unión Europea para convertir al país en nuevo miembro de pleno derecho.

Un defensor de la minoría tártara de Crimea

De 41 años y origen tártaro de Crimea, Umerov es economista de formación y fue parlamentario con el partido Holos entre 2019 y 2022, cuando la Rada Suprema lo nombró jefe del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania. Se ha desempeñado como negociador. Por ejemplo, estuvo presente en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania de marzo de 2022 después de la invasión rusa.

También es jefe adjunto de la delegación permanente ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y un conocido líder del pueblo tártaro. Como defensor de esta minoría a la que pertenece, forma parte de varias plataformas e iniciativas como la Plataforma de Crimea.

Umerov nació en Samarcanda, en la República Socialista Soviética de Uzbekistán, en una familia musulmana tártara que había sido deportada en los años 40 de su tierra natal, en la península de Crimea, un hecho que en 2015 la Rada ucrania reconoció como genocidio del pueblo tártaro en Crimea.

El 28 de marzo de ese año, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó de que Umerov, el multimillonario ruso Roman Abramovich y otro legislador habían desarrollado síntomas compatibles con el envenenamiento tras una reunión en Kiev para negociaciones de paz, incluidos “ojos rojos, lagrimeo constante y doloroso, y descamación de la piel en manos y caras”. Los servicios de inteligencia de EE UU atribuyeron los síntomas a factores medioambientales. Los tres negociadores volaron a Estambul para recibir atención médica y Umerov publicó más tarde en Facebook que estaba “bien” y pidió a la gente que no confiara en la “información no verificada”.

Como parlamentario, Umerov ha sido coautor de casi cien proyectos de ley, redactó una declaración de la Rada Suprema sobre la ilegitimidad del voto de Rusia acerca de las enmiendas a su anexión de Crimea, así como un proyecto de ley sobre la abolición de la zona económica libre de Crimea.

Como defensor de la minoría tártara, Umerov ayudó a impulsar la construcción de 1.000 apartamentos para los tártaros desplazados internamente con el apoyo de Turquía en Mikolaiv, Jersón y Kiev. En el ámbito internacional también ha impulsado diversas iniciativas y llamamientos para honrar a las víctimas del genocidio tártaro y condenar las violaciones de derechos humanos cometidas por Rusia. También ha participado en múltiples eventos desde 1999 para apoyar a sus compatriotas en el extranjero.

Según el sitio web independiente Meduza, Umerov fue acusado por el Kremlin y los medios de comunicación controlados por el Estado ruso de espiar para Estados Unidos y de prolongar deliberadamente las negociaciones en beneficio de Ucrania.

