Javier Milei aseguró que la propuesta de Juntos por el Cambio lleva a "una hiperinflación y una dolarización sangrienta"

Javier Milei defendió una vez más su propuesta de dolarización y apuntó contra Juntos por el Cambio, al asegurar que su iniciativa para llegar a una "economía bimonetaria" es "cobarde", "tibia" y que "termina en una hiperinflación y una dolarización sangrienta", en una respuesta indirecta a Carlos Melconian.

"Queremos eliminar el Banco Central. Los argentinos ya sabemos que usan la moneda para estafarnos. Los que critican la dolarización tienen falencias técnicas graves, son flojos en materia monetaria. Muchos de ellos, por una cuestión de formación, carecen de conocimientos básicos y su análisis es muy malo", sostuvo Milei en la noche de este domingo 3 de septiembre.

Acto seguido, el candidato presidencial le respondió al economista Carlos Melconian, anunciado la semana pasado como eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich, quien había afirmado: "Creo que la gente no entiende (la dolarización), porque si la entendiese, tendría que haber una manifestación en Plaza de Mayo para decir: 'Esta fantasía no la quiero'. Exagero con lo de una manifestación, pero acá el formato es otra cosa".

"Los comentarios de gente que no tienen idea de lo que es la dolarización me tienen sin cuidado. Lo que me digan es como que vengan a decir que resolví mal un ejercicio de programación dinámica estocástica cuando tienen problemas para resolver un ejercicio con un ábaco", replicó el candidato de La Libertad Avanza en diálogo con José Del Rio por Comunidad de Negocios (LN+).

En referencia a los dichos de Melconian, el economista agregó: "Quizá Melconian no lo sabe, pero el origen del dinero es privado, no es mi problema que él no lo sepa".

"Si verdaderamente vas a ir a un esquema monetario, entonces sacás el curso forzoso y lo que se genera es un cambio de portafolio violento, que te genera una hiperinflación en pesos", explicó Milei sobre la propuesta del bimonetarismo que ha planteado la oposición en el último tiempo y por que considera que sería una "dolarización sangrienta".

"¿Por qué es sangrienta? porque terminás con un proceso de dolarización pero mandás al 80% de la población debajo de la línea de pobreza. Una catástrofe. Los ideólogos lo saben pero no lo hacen público", continuó.

"Hay que explicarle a la sociedad que si se hace eso en libertad, el cambio de portafolio deja al 80% de los argentinos colgados del pincel. En nuestra propuesta, que es eliminar el Banco Central, la dolarización es una cuestión cosmética de cómo se hace el cierre del Central", advirtió el candidato presidencial.

Milei luego aseguró: "La única forma de evitar la híper es rescatar los pasivos del Banco Central. El problema dentro del Banco Central es mucho más grave que el que tenés afuera. Lo que hace la eliminación del Central es eliminar el riesgo de híper".

"Veo que del otro lado hay mucha chicana política y poco conocimiento, pero nosotros vamos a ir y vamos a cerrar el Banco Central", concluyó Milei, reiterando su propuesta y mostrándose firme en su convicción de dejar fuera de juego a la institución que funciona como la autoridad monetaria del país.

Qué dijo Carlos Melconian sobre la dolarización de Javier Milei

El economista Carlos Melconian aseguró en una entrevista que si el electorado entendiera la dolarización que propone el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, se manifestaría en la Plaza de Mayo en su contra.

"Creo que no la entiende porque si la entendiese, tendría que haber una manifestación en Plaza de Mayo para decir: 'Esta fantasía no la quiero'. Exagero con lo de una manifestación, es una forma de decir. Pero acá el formato es otra cosa", sostuvo tras ser consultado por La Nación sobre una de las medias insignias de Milei.

Luego, el elegido por Patricia Bullrich para hacerse cargo del Ministerio de Economía si es que es electa presidenta, agregó: "Es parte del mismo exorcismo en el cual estamos. Uno tiene que trabajar todo lo que pueda en términos de poner arriba de la mesa soluciones factibles, empíricas, que mejoren la calidad de vida de la gente y muestren que hay un horizonte".

