Mondino expuso los ejes de la política exterior de Milei y volvió a rechazar el ingreso al grupo de los BRICS

La referente de La Libertad Avanza, Diana Mondino, expuso en el ciclo “Democracia y Desarrollo”, organizado por el Grupo Clarín, sobre las claves de la política exterior que impulsa el candidato presidencial del espacio, Javier Milei, y volvió a rechazar el ingreso de la Argentina a los BRICS.



Mondino expuso en el ciclo de charlas que tuvo como ejes las relaciones exteriores y el lugar de la Argentina en el mundo, el desarrollo social y la inclusión laboral, con tema central: “40 años de democracia: la agenda pendiente en un año electoral”.

La candidata a diputada de Milei planteó: “La Argentina debe pararse sobre dos pilares de la política y que podría tener La Libertad Avanza: avanzar en una enorme capacidad que podríamos tener de inserción en el comercio exterior, y ser una democracia liberal, la base serían nuestros valores”.

Mondino ratificó el rechazo de La Libertad Avanza sobre el ingreso de la Argentina a los BRICS: “Voy a usar un término femenino. Es como que te inviten una fiesta en la que va a estar tu ex. O vas bien vestidito o mejor no vayas”.

Las frases más destacadas de Diana Mondino

“La situación internacional abre la posibilidad de modificar la capacidad exportadora”.

“Si nosotros creemos en una democracia tenemos que empezar por casa y tener transparencia, un gobierno que se abra cuya información esté disponible y los que estamos viviendo en Argentina puedan juzgar las realidades, las acciones de nuestros gobernantes. Eso es importante, un cambio interno, impulsado por una nueva política de comercio exterior”.

“La apertura de la economía no es solo comercio exterior pero ese es el más simple de poder comenzar y más rápido”.

“Tenemos debilidad económica y política, y también insatisfacción de la sociedad. Necesitamos muchísimas cosas antes que dedicar tiempo a estos temas geopolíticos de esa naturaleza que es un juego de otros”.

“Si el mundo entiende que todo lo que podamos hacer está avalado dentro de la Constitución y de la ley tendríamos que tener la posibilidad de desarrollarnos, Javier Milei mostró ese camino, confió en Javier”.

“Podríamos tener un fuerte compromiso con ambos basados en los valores de derechos humanos y de libertad que jamás debió abandonar Argentina”.

