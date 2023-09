Paco Garibaldi apunta al arribo de fuerzas federales a Santa Fe

Paco Garibaldi, candidato a senador provincial del Departamento La Capital por Unidos para Cambiar Santa Fe, habló sobre las problemáticas que sufren los santafesinos y las soluciones que deberían buscarse en la inmediatez.

"El tema de la inseguridad lo veo en todos lados. El tema económico también porque hoy la gente que no tiene trabajo está desesperada y, los que lo tienen, no les alcanza", contó Garibaldi y afirmó: "Como senador, hay que estar a full, metido en todos los temas".

En esa línea, el candidato dijo que quiere ser senador "para ocuparme de los problemas y laburar incansablemente" y agregó: "Me rebela mucho cuando veo que un funcionario o un legislador hace la plancha o labura a horario. Acá no tenés horarios de entrada y salida, es todo el tiempo. Si no te gusta, no te dediqués a esto".

Retomando la problemática de la inseguridad, Garibaldi sostuvo que "La responsabilidad de la seguridad está en la provincia. Lo decía antes cuando éramos Gobierno, lo digo ahora y lo diré mañana cuando volvamos a serlo con Maximiliano Pullaro".

"Todos podemos hacer algo por la seguridad. Como senador, hay que ir a las Comisarías a ver cómo están, ver qué les hace falta a la Policía y que los patrulleros estén en las calles. También hay que reclamar por las cosas que hacen falta, como el arribo de fuerzas federales de seguridad, la instalación de alarmas comunitarias y gestionar recursos", subrayó.

Sobre el actual Gobierno provincial, Garibaldi lo categorizó de "muy malo" aunque aclaró que ve algunas cosas que "estuvieron buenas" como Billetera Santa Fe, el Boleto Educativo Gratuito y el proyecto de Caminos de la Ruralidad. "Esas cosas tienen que seguir y van a seguir con nosotros. Ni siquiera van a cambiar de nombre", destacó el senador que anticipó querer volver a poner en práctica los programas Vuelvo a Estudiar y el Nueva Oportunidad.

"También hay que hacer cosas nuevas. Primero, volver a tener el control de las fuerzas de seguridad y apoyar a los que producen y generan trabajos", aclaró y enumeró obras que cree necesarias para el Departamento La Capital: "La ampliación de la Ruta 1 que fue una obra muy buena, pero llega hasta Rincón y hay que continuarla hasta Arroyo Leyes. También hay que gestionar con Nación dos rutas: una es la Ruta 11 desde Sauce Viejo hasta Nelson, que está devastada. La otra es el Puente a Santo Tomé que no da para más".

Con informacion de Aire de Santa Fe.