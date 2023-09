Empieza el juicio por el caso de Lucía Osores, la joven de 18 años que murió quemada en un bar en San Miguel

Después de la cuarentena estricta que se vivió en la Argentina durante los primeros meses de 2020, el 9 de octubre de ese mismo año Lucía Castro Osores salió de su casa para encontrarse en un bar con un grupo de amigos. La juntada iba a darse después de mucho tiempo sin verse.



Esa noche, los chicos estaban contentos. En San Miguel habían habilitado las primeras salidas en restaurantes y bares, aunque debían ser al aire libre o en espacios abiertos. El grupo de amigos de Lucía decidió ir a comer algo a Zar Burgers&Beer. Ninguno pensó que la noche iba a terminar en una tragedia.

Lucía falleció el 10 de octubre, pocas horas después de haberse prendido fuego adentro de ese bar. A los pocos minutos de haber llegado, en la cervecería se produjo una explosión en la mesa en la que la joven de 18 años se encontraba sentada, producto de que la camarera del lugar acercó un bidón de alcohol a un centro de mesa que tenía fuego.

Si bien Castro Osores fue la más afectada por las quemaduras, varios de sus amigos también resultados heridos y debieron ser sometidos a distintas intervenciones. Muchos de ellos pudieron recuperarse físicamente, pero no pueden olvidar lo que vivieron dentro del bar, donde vieron que la adolescente pedía ayuda y nadie se la daba, según declararon ante la fiscal que llevó adelante la investigación.

Por el terrible hecho, este viernes en San Martín arranca el debate oral que juzgará a los responsables de la muerte de Lucía. Se trata de Priscila Lucca, la mesera del bar; Carlos Eduardo Oliverio, el dueño, y Marina de Los Ángeles Ramírez, la encargada. Los tres están acusados por el delito de “homicidio culposo”.

Está previsto que el juicio dure hasta noviembre y que a mediados de ese mes se conozca la sentencia. Inicialmente hay 245 testigos que fueron citados a declarar. En total, serán 17 audiencias.

Las fiscales que llevarán adelante el juicio son Ana Rosa De Leo y Gloria Reguan. Hasta hace solo unas horas estaba previsto que en su lugar estuviera Tamara Vaisman, la fiscal de la UFI N°4 de Villa Ballester que hizo la instrucción de la causa, pero finalmente hubo un cambio de último momento.

“Para este debate yo tengo mucha ansiedad y también bronca por otro lado, porque se bajó el abogado del papá de Lucía y se cambió la fiscal. Hasta último momento están cambiando todo y no se por qué. Comienza el debate y tengo mucha expectativa de lo que va a pasar”, aseguró Lorena Osores, mamá de Lucía.

“Lo único que espero es que haya una justicia ejemplar, que no haya otro dueño de un bar que ande por ahí desperdiciando la vida de un ser humano”, dijo en diálogo con TN.

Osores sintió que su mundo dio un giro completo la noche en la que la llamaron para avisarle que su hija estaba grave. Con la muerte de Lucía, su vida cambió para siempre. Y desde entonces, además de haber pasado por el enojo, dolor y bronca, también se propuso que a nadie más le pase lo mismo que a la adolescente.

Por eso mismo, durante todo este tiempo buscó que el caso de Castro Osores no quedara en el olvido y en más de una ocasión se plantó en la puerta del bar Zar para pedir que no volviera a abrir sus puertas.

“Después de lo que pasó con Lucía, yo veo que hay más conciencia colectiva de la gente. Me mandan fotos y me dicen que en algunos lugares siguen usando centros de mesa con fuego. De los empresarios no veo cambios, ellos buscan ganar”, sostuvo.

Lorena espera que la Justicia condene a los imputados por “homicidio con dolo eventual”, y no por “homicidio culposo”. “Con agravantes pueden llegar a tener a 9 años de prisión. Nosotros vamos a que les den más de 6 años de cárcel y ojalá sea efectivo. Sé que ellos van a decir que fue un accidente y que estuvo fuera de su alcance, pero nosotros queremos probar que se pudo prevenir todo lo que pasó y de la manera en que se manejó”, cerró.

Las otras causas por la muerte de Lucía

Además de la causa principal, también se abrió una investigación en la UFI N° 20 por el delito de robo, ya que tras el incendio, muchos de los jóvenes afectados perdieron sus pertenencias y no pudieron recuperarlas. Una de esas cosas fue el celular de Lucía.

Del mismo modo, se inició en la Fiscalía N° 8, a cargo de la fiscal Verónica Pérez, una causa administrativa contra los responsables de las habilitaciones y los controles por parte del municipio, ya que según la pericia que hicieron los bomberos en el lugar, el bar no contaba con ninguna de las medidas que debía tener para estar abierto al público.

Además, en ese entonces sólo se podía salir a comer al aire libre por las restricciones impuestas por el Covi-19, y dentro de Zar había alrededor de 80 personas y muchas de ellas ubicadas dentro del establecimiento. Por esta situación, hay tres personas imputadas. La información que se recaudó hasta ahora por este expediente será sumada al juicio.

