Alertan que la suba del mínimo de Ganancias irá a la inflación

El anuncio del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, respecto de la eliminación del Impuesto a las Ganancias a todos los trabajadores que perciban sueldos brutos de hasta 1.770.000 de pesos despertó fuertes críticas entre los economistas de la oposición, especialmente Juntos por el Cambio (JxC), que anticipó que votará en contra de la iniciativa en el Congreso de la Nación.

Las críticas comenzaron el lunes a la noche de parte del propio ex presidente Mauricio Macri, quien en su campaña electoral del 2015 propuso eliminar el tributo, algo que estuvo lejos de cumplir al punto que en su gestión duplicó la cantidad de aportantes. “Es Hood Robin me dijo (Hernán) Lacunza. Para darle a 700.000 (trabajadores beneficiados), empobreces a 47.000.000. Lo que falta a la Argentina es una reforma integral impositiva. Sacarle de encima la pata al que trabaja, con un sentido productivo, del crecimiento del empleo, no electoralista”, consideró el ex presidente.

El propio ex ministro de Economía de Macri se sumó a las críticas y fustigó la decisión porque está dirigida a los empleados de mayores ingresos. “Estamos bailando en el Titanic y ahora quemamos los botes”, aseveró Lacunza, quien calificó a la medida de “un disparate”. “Como hay déficit y no hay recursos, se va a financiar con emisión e inflación. Y a la inflación la pagan 46.000.000 de argentinos, especialmente los más pobres”, completó el economista.

“La baja del impuesto se financiará con la suba del impuesto inflacionario. Resultado: 600.000 beneficiados, 47.000.000 de perjudicados. La medida es irresponsable, inequitativa y sumamente regresiva. Un mamarracho electoralista”, agregó Esteban Domecq, titular de la consultora Invecq; mientras que Eduardo Levy Yeyati (economista de JXC) aseveró que “en un mundo sin magia en el que los recursos no caen del cielo, menos impuesto a las Ganancias es más impuesto inflacionario”.

Por lo pronto, aunque aún faltan conocer los detalles, los presidentes de los bloques que conforman JxC en la Cámara de Diputados ya bajaron la orden a los asesores económicos para que empiecen a analizar el proyecto que llegará en las próximas horas al Parlamento, aunque ya anticiparon que votarán en contra. “Lo que propone Massa con el impuesto es otra maniobra desesperada del oficialismo, un manotazo de ahogado. Avanzar en un proyecto de estas características ahora, cuando faltan solo tres meses para que asuma el nuevo Gobierno, es inaudito. Solo genera más incertidumbre”, advirtió el jefe del bloque radical Mario Negri.

Cruces con Schiaretti

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, salió a rechazar ayer las críticas del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

“Es una interpretación, pero lo que va a hacer el ministro es mandarlo al Congreso y allí será bueno que se discuta. Cuando ese dinero se vuelque directamente a la gente, vuelve a las provincias porque el cordobés consume. Lo que dijo es un criterio, pero yo no lo comparto”, señaló De Mendiguren al responder a Schiaretti, quien había cuestionado al ministro Massa por “hacerse el Papá Noel con plata que no es del Estado nacional, sino de todas las provincias”, en referencia a la coparticipación del tributo.

El Gobierno tiene “un plan B”

La Ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, habló ayer sobre las críticas de la oposición al proyecto de ley que propone eliminar la cuarta categoría del tributo de Ganancias (que corresponde a los trabajadores), que complementará la suba del mínimo no imponible del tributo y busca fijar como piso un equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

“Si la oposición no trata la Ley (en el Congreso), tenemos un plan B que es un decreto para elevar el mínimo a $1.770.000”, aseguró la funcionaria, quien sostuvo que “ellos en su campaña no lo están planteando, ellos plantean sacarle impuestos a los sectores más concentrados de la economía”.

“La derogación sería mucho mejor porque establece un nuevo impuesto a los altos ingresos y es más sencillo para declarar y liquidar”, agregó Olmos.

