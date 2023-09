El kirchnerismo prepara un gran acto en Provincia de Buenos Aires para apoyar a Massa: ¿irá Cristina?

Luego del acto de apoyo de los gobernadores peronistas, el kirchnerismo quiere reeditar el operativo para levantar la candidatura Sergio Massa el 27 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, con intendentes y otros candidatos del distrito, aunque en un clima más tenso por la interna entre el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y otros sectores del espacio.

La convocatoria intenta ser "la versión bonaerense del acto de los gobernadores en Tucumán" y esperan que la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien no aparece en actos de campaña desde antes de las PASO, acepte la invitación que le harán llegar según señalaron a iProfesional fuentes de la organización.

Sin embargo, el acto corre por cuenta de los intendentes del núcleo duro del kirchnerismo, como Mario Secco de Ensenada y Jorge Ferraresi de Avellaneda, y de la agrupación "La Patria es el Otro" liderada por Andrés "Cuervo" Larroque, quien terminó de alejarse este año del esquema de conducción de La Cámpora.

Ambos sectores son parte importante del sector que lidera Cristina Kirchner. Secco y Ferraresi integraron la llamada "mesa de Ensenada" que trató de empujar su candidatura luego de la condena en la causa de Vialidad mientras que el espacio de Larroque impulsó el llamado a "romper la proscripción". Sin embargo, la agrupación que lidera el hijo de la vice y también presidente del PJ bonaerense no participa de la organización.

La agrupación "La Patria es el Otro", que debe su nombre a una frase de la ex presidenta en 2013, fue lanzada por Larroque en marzo de 2023. Este sector del cristinismo suele actuar en forma paralela a La Cámpora. Si bien ambos apoyan las candidaturas de Massa y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en los últimos meses se profundizaron las diferencias y quedaron plasmadas sobre todo en la pelea por el cierre de listas, donde Larroque quedó excluido de las candidaturas.

Cómo se inició el conflicto interno en Unión por la Patria

En el kirchnerismo explican que "no hay un quiebre" pero sí "una escala de tensiones o de fricciones que van fluctuando". No obstante, la agrupación que lidera el hijo de la vicepresidenta no fue invitada a participar del armado del acto del 27 de septiembre en Ensenada. "Por ahí vienen, pero ellos no están como organizadores", afirmaron las fuentes consultadas.Esta diferenciación interna que empezó a darse en el kirchnerismo no es ajena a la disputa entre Kicillof y Máximo Kirchner, que sigue sumando episodios en plena campaña a pesar de que otros sectores de Unión por la Patria le restan importancia o la minimizan.

Según fuentes del kirchnerismo no se descarta que en los próximos días haya un encuentro a puertas cerradas entre el gobernador y el diputado nacional. Es que el encuentro de dirigentes que tuvo lugar días atrás en la sede del PJ bonaerense se registró un nuevo cruce por parte del anfitrión.

Kirchner aclaró que "no se dedica a la música porque es militante y dirigente", como contestación al reclamo que hizo el mandatario provincial de componer una "nueva música" en el peronismo.

La frase de Kicillof fue leída como un llamado a una renovación del discurso político y electoral y pareció no caerle bien al hijo de la vicepresidenta, quien le recordó que "más allá de los pentagramas, en lo que hay que fijarse muy bien es en la gestión del gobierno para que no haya confusiones.

Repercusiones de la pelea interna

En Unión por la Patria tratan de minimizar el conflicto. El diputado oficialista Eduardo Valdés dijo que "se trata de una pelea de chicos que estuvieron juntos hasta recién", aunque reconoció que en efecto hay tensiones al sostener que "hay que dejarlos que sanen sus heridas". En cambio, la senadora bonaerense del Frente de Todos, María Teresa García, negó que haya una disputa entre los dirigentes. "En absoluto están peleados", aclaró en declaraciones radiales.

El líder de La Cámpora no confirmó aún su presencia en el acto que se llevará a cabo en el estadio de Defensores de Cambaceres en Ensenada. Sin embargo, esta semana apareció en otros dos actos para apoyar la candidatura de Massa.

La primera fue en el relanzamiento de la campaña convocada por los gobernadores peronistas en Tucumán. Luego se sumó a los anuncios del ministro de Economía junto a la CGT y la CTA por la modificación del piso del Impuesto a la Ganancias.

Además encabezó la primera reunión del Consejo Provincial del justicialismo tras las PASO de agosto, donde convocó a toda la dirigencia peronista a profundizar los ejes de la estrategia electoral enfocándose en "la territorialidad" y en "la gestión" con el objetivo de recuperar los municipios "que permitirán al peronismo de Buenos Aires retener la Gobernación y sumar en la elección nacional". El diputado pronosticó que "ganarán bien el 22 de octubre en la provincia" y que eso "será fundamental para que Sergio Massa ingrese en el balotaje".

* Para www.iprofesional.com