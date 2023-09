Martín Salwe contó el enorme gesto que tuvo Silvina Luna para ayudarlo a sanar el vínculo con su papá

Martín Salwe habló como nunca antes de la relación que mantuvo con Silvina Luna y cómo fueron las últimas charlas que mantuvieron. Lejos de las polémicas que protagonizó en El Hotel de los Famosos (eltrece), donde tuvo un breve romance con la modelo, el locutor habló a corazón abierto y contó detalles emocionantes de su vínculo con ella.

“¿Cuándo fue la última que te comunicaste con Silvina?”, le preguntaron al aire de Estamos a Tiempo (América). “Cuando se empezó a hablar de que hacía falta el trasplante, ese mismo día”, respondió el participante de Bailando 2023 (América).



Luego, explicó que siguió en contacto más allá de lo que se vio en la televisión: “Tuve varias charlas con ella por teléfono, siempre fueron muy amenas. La gente se quedó con una discusión que tuvimos en ‘El Hotel de los Famosos’”.

Además, reveló un enorme gesto que tuvo la artista con él. “Me ayudó en algo muy importante que lo hablé en ‘El Hotel de los Famosos’”, expuso. Y agregó: “En el día libre, cuando no había grabación, yo le conté que me costaba mucho acercarme con palabras de afecto a mi papá, y ella, que tiene un pasado familiar tremendo con la muerte de sus dos padres, me dijo ‘aprovechá que los tenés vivos, que están a cinco cuadras de tu casa’”.

Más allá de esa valiosa actitud, el mediático aclaró que Luna hizo algo todavía más valioso: “Tuvo un gesto mucho más lindo, porque me mandó un mensaje a mí, y hablé mucho sobre eso; y después lo llamó a mi viejo y también se lo dijo. (...) Entre otras palabras le contó lo que a mí me pasaba”. En ese sentido, explicó que se trataba de un tema del que no tenía penado hablar, pero que realmente fue “muy fuerte”.



“Conocí muy poco de ella, solo compartimos el último tiempito, pero en ‘El Hotel’ se compartían muchas horas al día, todo era diálogo porque no había ocio y nada te distraía. Ella siempre que te hablaba de algo, te daba consejos de vida”, concluyó Salwe.

Fuente: tn