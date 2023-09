Rosario. Condenan a tres años de prisión a la joven involucrada en el ataque a tiros a Televisión Litoral

Una joven de 20 años aceptó su responsabilidad por el robo de un vehículo que fue utilizado para cometer una balacera contra el predio de Televisión Litoral (TVL) el 28 de diciembre y fue condenada a tres años de prisión efectiva.



Se trata de Nilda Nazarena Reina, que este lunes por medio de un acuerdo de partes homologado por el juez Mariano Aliau se declaró culpable de los delitos de robo e intimidación pública agravados en carácter de coautora. La joven continuará detenida en la Unidad N.º 5, resolvió el magistrado.

Reina, una mujer desocupada, con secundario incompleto, sin domicilio fijo y madre de un niño de un año, fue detenida el 3 de enero, seis días después del segundo ataque a tiros que sufrió en un mes el predio de TVL ubicado en Presidente Perón (ex Godoy) al 8100.

Para cometer ese atentado, cuyo autoría intelectual aún no fue develada, los agresores utilizaron un Fiat Palio rojo que robaron el Santiago al 3700 el 28 de diciembre a las 19. “Dame la llave, no hagas que te dispare”, le dijeron a la víctima, que en ese momento se encontraba lavando el vehículo en la vereda de su casa. Reina fue captada por las cámaras de seguridad de la vivienda en compañía de dos varones no identificados.

El atentado a TVL fue cometido por al menos tres tiratiros que circulaban a las 21.35 del mismo día.Frente al multimedios, se constató la presencia de doce vainas servidas calibre 9 milímetros y tres impactos de bala, dos de ellas en la garita de seguridad y una en la ventana de aluminio del interior del edificio.

Minutos después de la balacera, personal del Comando Radioeléctrico (CRE) dio con el Palio rojo en Cerrillos al 3700, en un potrero del asentamiento Vía Honda y, a partir de información de calle, detuvo a dos sospechosos de 16 y 17 años, uno de ellos apodado Oreja, que fueron vistos por vecinos cuando descartaron el vehículo. Estos dos adolescentes se encuentran bajo la órbita del Juzgado de Menores por el expediente de intimidación pública.

Días después, Reina fue detenida por personal de la Agencia de Investigación Criminal en Paraguay y Nora Lagos, Villa La lata, y desde entonces continúa detenida.

