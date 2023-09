32 puntos en octubre, el pedido de Sergio Massa a los intendentes de Santa Fe

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, a través de su delfín provincial, el ministro Diego Giuliano, les pidió a los intendentes ganadores de Santa Fe que se cuelguen al hombro la campaña nacional y lo eleven, el 22 de octubre, a la suma de 32 puntos, once por encima de los que el PJ consiguió en las primarias en la Bota.

El titular de Transporte encabezó este sábado un encuentro con intendentes y presidentes comunales del sur de Santa Fe en la localidad de Pérez, limitante con Rosario. Estuvo el local Pablo Corsalini, Carlos De Grandis (Puerto General San Martín), Esteban Ferri (General Lagos). En representación del funense Roly Santacroce fue su secretario de Gobierno Martín Papini, misma situación para el bermudense Daniel Cinalli. No fue el de Baigorria, Adrián Maglia.

Giuliano no anduvo con vueltas y les transmitió a sus compañeros el objetivo central: llevar a Massa a los 32 puntos en Santa Fe. La tarea no es sencilla, para nada. Massa, en soledad, obtuvo poco más de 16 puntos en la provincia, mientras que Juan Grabois no superó los 5.

Los intendentes, anchos de espalda por triunfos electorales en la general provincial, consiguieron una cena para este miércoles con Massa en Buenos Aires. El articulador y proveedor de las invitaciones es el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis. La intención de los intendentes es ofrecerle al titular de Economía una hoja de ruta para la campaña y la organización de un acto para 3 mil personas en un salón de eventos de Rosario.

“Queremos más protagonismo en la campaña de Massa y renovación en el partido”, le resumió uno de los caciques territoriales. El objetivo, entonces, es doble. Por un lado, aportarle al candidato todo el peso territorial y aparato que disponen las Intendencias, pero, por el otro, arrancar un proceso de disputa interna en el PJ.

Es que el andar del peronismo fue tan malo en las elecciones provinciales que los pocos ganadores quieren trepar en la escalera de valores interna. En esa franja bien angosta sobresalen algunos intendentes, como el de Reconquista Enrique Vallejos, la ciudad de mayor población que ostentará el PJ desde el 10 de diciembre, aunque en este caso la movida emerge desde el sur de la provincia.

Y en dicha porción de la Bota, es el oriundo de Funes Santacroce, quien sacó 75 puntos en las generales, la persona que quiere ser presidente del PJ a futuro. Asumió al frente de la localidad pegada a Rosario en 2019 y renovó por amplio margen. A quien lo escuche le dice que va por la presidencia del justicialismo santafesino y en una entrevista reciente pidió un adelantamiento del proceso electoral. Atrás y al lado de Santacroce está el mismo grupo de pares que se reunirá con Massa este miércoles.

“Hay que modernizar el PJ, que no quede en cuatro manos”, le señala uno de los asistentes al cónclave del sábado. Para este grupo, tanto el perottismo, como el rossismo, La Cámpora y el Evita tienen que correrse de la conducción del partido. El resultado electoral de las provinciales los pone en evidencia, entienden los intendentes que reclaman lugar.

Con informacion de Letra P.