Messi vuelve en el momento MÁS IMPORTANTE de Inter Miami

Ni bien se terminó su participación con la Selección Argentina por Eliminatorias, acompañando al plantel en Bolivia, Lionel Messi rápidamente voló hacia Florida para tomarse algunos días de descanso antes de su regreso oficial. El mismo podría darse esta semana ante Toronto FC, en un duelo clave para salir del fondo de la tabla en la MLS.

Es en este punto de la temporada donde Inter Miami deberá conseguir resultados sí o sí en su aspiración a clasificar a los play-offs en la liga norteamericana. Las Garzas están en el anteúltimo puesto de la tabla de posiciones y están a siete puntos de ingresar a puestos de postemporada, pero el margen es cada vez menor.

En un nuevo video para el canal de Bolavip repasamos la crucial seguidilla de partidos que tendrá el conjunto de Florida en las próximas semanas, con mayoría de duelos entre equipos que luchan por avanzar a play-offs, el gran clásico estatal y la final de la US Open Cup 2023. ¡Qué calendario!

Fecha

Partido

Competencia

20/09/2023

Inter Miami vs Toronto F.C.

MLS

24/09/2023

Orlando City vs Inter Miami

MLS

26/09/2023

Inter Miami vs Houston Dynamo

US Open Cup – Final

30/09/2023

Inter Miami vs New York City

MLS

04/10/2023

Chicago Fire vs Inter Miami

MLS

07/10/2023

Inter Miami vs F.C. Cincinnati

MLS

20/10/2023

Charlotte F.C. vs Inter Miami

MLS

Fuente: bolavip